김건모, 잘 지내고 있네..확 달라진 외모→커플 속옷 인증까지
[스포츠조선 박아람 기자] 가수 김건모가 테이프 하나로 확 바뀐 외모를 뽐냈다.
배우 이윤미는 14일 개인 계정에 "이번엔 건모 형께 표정 몰아주기 ㅎ 영훈이 덕분에 피부과 다닌다는 건모오빠 ㅋ 제가 오빠 얼굴 예쁘게 만들어드릴게요 ㅎㅎ 일단 테이프로 눈 밑 지방 끌어올려봅니다. 자세히 보면 테이프로 아주 예뻐졌어요 ㅎㅎ"라는 글과 함께 김건모의 근황이 담긴 사진 여러 장을 게재했다.
사진 속 이윤미와 그의 남편인 작곡가 주영훈, 김건모는 다정한 포즈로 카메라를 바라보고 있다.
또 주영훈과 김건모가 바지 속 속옷을 끌어 올리며 커플 팬티를 자랑하는 모습까지 공개돼 이목을 끌었다.
이윤미는 "오늘은 해맑은 김건모의 모습 어때요?! 드디어 일주일 남았습니다~ #김건모 콘서트 ~~ 우리 건모 오빠 하트로 응원해주세요 ~"라며 오는 21일 서울 잠실실내체육관에서 진행되는 '25-26 김건모 라이브투어 KIM GUN MO'를 홍보하기도 했다.
이어 "그리고 이건 진짜 비밀인데... ㅋ 내가 선물한 팬티~~ ㅎㅎ 둘 다 입고 있다니 그것도 같은 컬러로. 우리 일주일후에 #김건모콘서트서울 에서 만나요~ 너무 신남"이라고 덧붙였다.
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