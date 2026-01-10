'김상식 매직 또 터졌다' 또 세트피스에서 2골 폭발! 키르기스스탄 2-1 제압 베트남 2승.. 아시안컵 8강 코앞

최종수정 2026-01-10 07:25

사진캡처=아시아축구연맹 홈페이지

[스포츠조선 노주환 기자]김상식 감독이 이끌고 있는 베트남 축구 U-23 대표팀이 AFC 아시안컵 조별리그에서 2승으로 8강 진출의 유리한 고지에 올랐다.

베트남은 10일(이하 한국시각) 사우디아라비아 제다에서 끝난 키르기스스탄과의 2026년 AFC U-23 아시안컵 조별리그 A조 2차전서 2대1 승리했다. 이로써 베트남은 요르단과의 1차전(2대0) 승리에 이어 2승으로 조 선두를 유지했다. 베트남의 마지막 상대는 사우디아라비아(1승1패)다. 사우디는 10일 새벽 열린 요르단과의 2차전서 2대3으로 졌다. 사우디와 요르단이 나란히 1승1패가 되면서 베트남의 8강 진출 확정은 3차전 결과를 지켜봐야 알 수 있게 됐다. 요르단은 3차전서 키르기스스탄과 대결한다. 따라서 베트남은 사우디전서 최소 비기기만 해도 조 1위를 확정하며 조별리그를 통과하게 된다. 만약 베트남이 사우디에 지고, 요르단이 키르기스스탄을 잡으면 세 팀이 2승1패가 돼 승자승, 골득실차 등을 따지게 된다. 이번 대회에선 조별리그 1~2위가 8강에 올라간다.


사진캡처=아시아축구연맹 홈페이지
베트남은 키르기스스탄을 상대로 세트피스에서 강점을 보였다. 2골 모두 세트피스에서 나온 상황을 잘 살려 만들었다. 베트남은 전반 19분 쿠앗 반 캉의 페널티킥 선제골로 기선을 잡았다. 응우옌 레 팟이 유도한 페널티킥 찬스를 쿠앗 반 캉이 구석으로 잘 차 넣었다. 이 득점 상황은 세트피스 과정에서 나왔다. 베트남 선수들의 위치 선정과 반응 속도가 뛰어났다. 반면 키르기스스탄 선수들은 세컨드 볼에 대한 반응 속도가 느렸고, 또 무모한 동작으로 페널티킥을 내주고 말았다.

1-0으로 리드한 베트남은 그러나 전반 44분 상대 마를렌의 환상적인 중거리슛에 동점골(1-1)을 내줬다. 베트남 수비수들이 후방 빌드업을 하는 과정에서 패스 미스가 나왔고, 키르기스스탄 공격진이 그걸 동점골로 마무리했다.


사진캡처=아시아축구연맹 홈페이지
후반전은 번갈아 공격을 주고 받는 공방 상황이 이어졌다. 서로 찬스를 만들었지만 기회를 좀처럼 살리지 못했다. 무승부로 끝날 것 같았던 후반 42분, 베트남의 결승골이 터졌다. 이 득점도 세트피스 상황에서 나왔다. 코너킥 상황에서 조커로 들어간 레 반 투안의 헤더가 상대 수비수 크리스티안의 다리를 맞고 골대 안으로 빨려들어갔다. 공식 기록지에는 크리스티안의 자책골로 기록됐다. 베트남에 큰 행운이 따른 장면이었다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

