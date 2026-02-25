민희진 '256억 포기' 화해 제안에 하이브 "입장 없다" 무대응 침묵

기사입력 2026-02-25 16:57


민희진 '256억 포기' 화해 제안에 하이브 "입장 없다" 무대응 침묵

[스포츠조선 이지현 기자] 전 어도어 대표이자 현 오케이 레코즈 대표 민희진이 하이브에 풋옵션 대급 256억 원을 포기하며 소송 취하를 제안했지만, 하이브는 '침묵'했다.

25일 하이브 관계자는 다수의 매체들에게 민 대표의 기자회견과 관련해 "입장이 없다"고 밝혔다.

이날 민 대표는 서울 종로구 교원 챌린지홀에서 1심 소송 결과와 향후 계획에 대한 기자회견을 개최했다. 그는 "2024년 가처분 승소, 2025년 경찰 불송치, 그리고 2026년 1심 판결 승소까지 긴 터널이었다"며 "법원이 '경영권 찬탈', '탬퍼링'이라는 자극적인 프레임이 허상임을 밝혀줬다"고 말했다. 이어 자신이 제기해 온 창작 윤리 문제의식이 한 회사의 대표로서 정당한 경영 판단이었음을 인정받았다고 강조했다.

특히 민희진은 승소로 받게 될 256억 원과 관련해 "대부분의 사람들에게 일생을 바쳐도 접하기 힘든 거액이지만, 그 돈보다 더 간절히 바라는 가치가 있다"며 전격적인 제안을 내놨다. 256억 원을 내려놓는 대신 현재 진행 중인 모든 민·형사 소송을 즉각 멈추고 분쟁을 종결하자는 것.

민 대표는 "이 제안에는 저 개인뿐 아니라 뉴진스 멤버, 외주 파트너사, 전 어도어 직원들, 그리고 이 싸움에 휘말려 상처받은 팬덤을 향한 모든 고소·고발 종료까지 포함된다"고 밝혔다. 이어 "행복하게 무대에 있어야 할 다섯 멤버가 누군가는 무대 위에, 누군가는 법정 위에 서야 하는 현실을 더는 지켜볼 수 없다"고 토로했다.

그러면서 "제게 가장 절실한 이유는 뉴진스 멤버들"이라는 민 대표는 "갈가리 찢긴 마음으로는 결코 좋은 문화를 만들 수 없다"고 말했다. 그러면서 현 어도어를 향해 "법원에서 '뉴진스가 돌아오면 잘해주겠다'고 한 약속이 현실이 되길 바란다. 다섯 멤버가 모두 모여 자유롭게 꿈을 펼칠 수 있는 환경을 만들어 달라"고 당부했다.

하이브 측을 향한 메시지도 직접 전했다. 그는 "저와 하이브가 있어야 할 곳은 법정이 아니라 창작의 무대"라며 "이제 법정이 아닌 창작의 자리에서 만나자"고 제안했다. 또 "분쟁이 길어질수록 피해를 보는 것은 산업의 주인공인 아티스트들"이라고 강조했다.

또한 하이브와 방시혁 의장을 향해선 "엔터 산업의 리스크를 해소하고 화합을 선택하는 것이야말로 주주와 팬을 위한 현명한 경영 판단이 될 것"이라며 전향적인 검토를 요청했다.


한편 앞서 지난 12일 서울중앙지법 민사합의31부는 하이브가 제기한 주주 간 계약 해지 확인 소송과 민 전 대표가 제기한 주식 매매 대금 청구 소송을 병합 선고했다. 재판부는 두 사건 모두 민 전 대표 측 손을 들어줬다.

법원은 하이브에 민 전 대표에게 약 255억 원, 신 모 전 부대표에게 17억 원, 김 모 전 이사에게 14억 원을 각각 지급하라고 판결했다.

재판부는 판결문에서 "풋옵션 행사 이전 주주 간 계약이 해지됐다고 볼 만한 중대한 계약 위반은 없다"고 판단했다. 다만 "민 전 대표 측이 여러 투자자를 접촉해 어도어 독립 방안을 모색한 것으로 보인다"면서도 "이는 하이브의 동의를 전제로 한 방안으로 보인다"고 설명했다.

이에 하이브는 1심 판결에 불복해 항소장을 제출했다. 또한 민 대표가 채권압류 및 추심명령을 신청했으나, 항소심 판결까지 효력을 정지해 달라며 강제집행 정지를 신청했고 법원이 이를 받아들였다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍영기, 10분 만에 1.6억 찍었다...세금 완납 후 화장품 완판 신화

2.

'둘째 임신' 나비, 브라렛 하나 입고 D라인 노출..늘씬한데 배만 볼록

3.

'성매매 합법화 주장' 김동완, 5일 만 입 열었다 "하고싶은 말 했을 뿐"

4.

'256억 포기' 민희진, '퇴출' 다니엘 감쌌다.."멤버들 무대·법정 나뉘는 현실 괴로워"[종합](전문)

5.

유상무, 대장암 3기 수술 9년…♥아내 뭉클한 축하 "완치남 고마워"

연예 많이본뉴스
1.

홍영기, 10분 만에 1.6억 찍었다...세금 완납 후 화장품 완판 신화

2.

'둘째 임신' 나비, 브라렛 하나 입고 D라인 노출..늘씬한데 배만 볼록

3.

'성매매 합법화 주장' 김동완, 5일 만 입 열었다 "하고싶은 말 했을 뿐"

4.

'256억 포기' 민희진, '퇴출' 다니엘 감쌌다.."멤버들 무대·법정 나뉘는 현실 괴로워"[종합](전문)

5.

유상무, 대장암 3기 수술 9년…♥아내 뭉클한 축하 "완치남 고마워"

스포츠 많이본뉴스
1.

'캡틴' 손흥민 45분 교체, 1차전 '1골 3도움' 결정적...LA FC 챔피언스컵 16강 진출, 에스파냐전 합계 스코어 7대1 완벽 제압

2.

'혜성이 이제 좀 치네!' 로버츠 감독의 선구안 칭찬…다저스 2루수 '주전 청신호'→"약점 많이 메웠다"

3.

이러다가 포르투갈산 홀란 되겠네...15살 호날두 아들 미친 성장, '964골' 아빠보다 크다 '2m 육박'

4.

[오피셜]"388억, 진심이세요?" 세일, ATL 최고액 연봉 수립...37세 사이영상 수상자 로아주보다 많이 받는다

5.

오타니의 MVP 강탈보다 '불화설' 해결이 먼저→메츠의 지독한 40년 무관…'우선 순위 틀렸다' 지적

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.