'신세계家' 애니, 뜻밖의 과거 공개 "찐재벌인데..있는 애들이 더해"

[스포츠조선 이게은기자] 신세계 정유경 회장의 장녀이자 그룹 올데이프로젝트 멤버 애니의 유학 시절 일화가 화제다.
최근 송자호 피카프로젝트 대표의 유튜브 채널 '송자호'에는 '한국 재벌 3세들의 모임 (실제후기)'이라는 영상이 공개됐다.
송 대표는 "내가 미국에서 고등학교를 다녔는데, 유학생끼리는 같은 학교가 아니더라도 알 수 있는 경로가 많았다. (유학생) 모임이 있었는데 거기에 애니가 있어서 친구들끼리 밥도 먹었다"라며 애니와의 인연을 언급했다. PD가 "그때 애니가 아이돌을 준비한다는 거 아셨냐"라고 묻자, "그런 얘기는 없었고 끼가 있다는 건 느꼈다. 아이돌을 준비한다는 얘기는 없었는데 집안이 어떻다는 건 알고 있었다"라고 말했다.
이어 "친구들 사이에 소문이 나서 신세계 회장 딸이라는 걸 알고 있었다. 근데 나 같은 중견기업 자제들이 돈을 제일 많이 썼다. 학생 시절 밥은 다 내가 샀다. 오히려 찐재벌 3세는 학생 때 거의 돈이 없더라"라고 말했다.
송 대표는 "내가 그때 느낀 게 있다. 에어팟 신형이 나왔는데 200만 원도 아니고 20만 원 짜리였다. 고등학생 시절이어도 살 수 있지 않나. 근데 살까말까 엄청 고민하더라. 비싸다면서 나한테 장난으로 '오빠 사주시면 안 되냐'라고 묻더라. 있는 애들이 더하다고 느꼈다"라고 말했다.
한편 애니는 신세계 그룹 이명희 총괄회장의 외손녀이자 신세계 그룹 정유경 회장의 장녀다. 지난해 6월, 원타임 출신 테디가 론칭한 혼성그룹 올데이 프로젝트로 데뷔했다.