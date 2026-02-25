'신세계家' 애니, 뜻밖의 과거 공개 "찐재벌인데..있는 애들이 더해"

기사입력 2026-02-25 16:02


'신세계家' 애니, 뜻밖의 과거 공개 "찐재벌인데..있는 애들이 더해"

[스포츠조선 이게은기자] 신세계 정유경 회장의 장녀이자 그룹 올데이프로젝트 멤버 애니의 유학 시절 일화가 화제다.

최근 송자호 피카프로젝트 대표의 유튜브 채널 '송자호'에는 '한국 재벌 3세들의 모임 (실제후기)'이라는 영상이 공개됐다.

송 대표는 "내가 미국에서 고등학교를 다녔는데, 유학생끼리는 같은 학교가 아니더라도 알 수 있는 경로가 많았다. (유학생) 모임이 있었는데 거기에 애니가 있어서 친구들끼리 밥도 먹었다"라며 애니와의 인연을 언급했다. PD가 "그때 애니가 아이돌을 준비한다는 거 아셨냐"라고 묻자, "그런 얘기는 없었고 끼가 있다는 건 느꼈다. 아이돌을 준비한다는 얘기는 없었는데 집안이 어떻다는 건 알고 있었다"라고 말했다.

이어 "친구들 사이에 소문이 나서 신세계 회장 딸이라는 걸 알고 있었다. 근데 나 같은 중견기업 자제들이 돈을 제일 많이 썼다. 학생 시절 밥은 다 내가 샀다. 오히려 찐재벌 3세는 학생 때 거의 돈이 없더라"라고 말했다.


'신세계家' 애니, 뜻밖의 과거 공개 "찐재벌인데..있는 애들이 더해"
송 대표는 "내가 그때 느낀 게 있다. 에어팟 신형이 나왔는데 200만 원도 아니고 20만 원 짜리였다. 고등학생 시절이어도 살 수 있지 않나. 근데 살까말까 엄청 고민하더라. 비싸다면서 나한테 장난으로 '오빠 사주시면 안 되냐'라고 묻더라. 있는 애들이 더하다고 느꼈다"라고 말했다.

한편 애니는 신세계 그룹 이명희 총괄회장의 외손녀이자 신세계 그룹 정유경 회장의 장녀다. 지난해 6월, 원타임 출신 테디가 론칭한 혼성그룹 올데이 프로젝트로 데뷔했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍영기, 10분 만에 1.6억 찍었다...세금 완납 후 화장품 완판 신화

2.

'둘째 임신' 나비, 브라렛 하나 입고 D라인 노출..늘씬한데 배만 볼록

3.

'성매매 합법화 주장' 김동완, 5일 만 입 열었다 "하고싶은 말 했을 뿐"

4.

'256억 포기' 민희진, '퇴출' 다니엘 감쌌다.."멤버들 무대·법정 나뉘는 현실 괴로워"[종합](전문)

5.

유상무, 대장암 3기 수술 9년…♥아내 뭉클한 축하 "완치남 고마워"

연예 많이본뉴스
1.

홍영기, 10분 만에 1.6억 찍었다...세금 완납 후 화장품 완판 신화

2.

'둘째 임신' 나비, 브라렛 하나 입고 D라인 노출..늘씬한데 배만 볼록

3.

'성매매 합법화 주장' 김동완, 5일 만 입 열었다 "하고싶은 말 했을 뿐"

4.

'256억 포기' 민희진, '퇴출' 다니엘 감쌌다.."멤버들 무대·법정 나뉘는 현실 괴로워"[종합](전문)

5.

유상무, 대장암 3기 수술 9년…♥아내 뭉클한 축하 "완치남 고마워"

스포츠 많이본뉴스
1.

'캡틴' 손흥민 45분 교체, 1차전 '1골 3도움' 결정적...LA FC 챔피언스컵 16강 진출, 에스파냐전 합계 스코어 7대1 완벽 제압

2.

'혜성이 이제 좀 치네!' 로버츠 감독의 선구안 칭찬…다저스 2루수 '주전 청신호'→"약점 많이 메웠다"

3.

이러다가 포르투갈산 홀란 되겠네...15살 호날두 아들 미친 성장, '964골' 아빠보다 크다 '2m 육박'

4.

[오피셜]"388억, 진심이세요?" 세일, ATL 최고액 연봉 수립...37세 사이영상 수상자 로아주보다 많이 받는다

5.

오타니의 MVP 강탈보다 '불화설' 해결이 먼저→메츠의 지독한 40년 무관…'우선 순위 틀렸다' 지적

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.