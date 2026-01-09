박나래 사라졌다..“이틀 전부터 연락 안 돼” 혼란
[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박나래 등에게 불법 의료 행위를 한 의혹을 받는 이른바 '주사 이모'가 경찰 압수수색을 받은 가운데, 주사 이모의 남편 A씨가 사태 직후 박나래의 전 매니저에게 연락해 도움을 호소한 사실이 드러났다.
8일 문화일보 단독 보도에 따르면, 박나래의 전 매니저는 불법 의료 의혹이 불거진 직후인 지난해 12월 7일, A씨로부터 여러 차례 연락을 받았다고 밝혔다. A씨는 문자 메시지를 통해 통화나 직접 만남을 요청한 것으로 전해졌다.
실제 만남은 이뤄지지 않았지만 통화는 성사됐으며, 이 과정에서 A씨는 "저희가 어떻게 해야 되죠?", "(박)나래는 전화도 안 된다. 이틀 전부터 연락이 안 된다"며 혼란스러운 심경을 토로했다고 전 매니저는 전했다.
전 매니저는 또 A씨가 약물 전달에 관여했다는 의혹과 관련해 "방송국 대기실이나 박나래의 자택 등에서 5~7차례 정도 약을 전달받은 적이 있다"고 주장했다. 장소로는 상암과 파주 일대가 언급됐다.
한편 '주사 이모'는 자신이 '내몽골 포강의과대학병원 교수 출신'이라고 주장해 왔으며, 문화일보가 지난 5일 A씨에게 연락했으나 A씨는 구체적인 입장 표명을 하지 않고 향후 경찰 조사에서 밝히겠다는 취지의 짧은 답변만 한 것으로 전해졌다.
앞서 박나래의 전 매니저 측은 특수상해, 직장 내 괴롭힘, 성희롱, 대리 처방 등 다수의 불법 행위를 주장하며 박나래를 상대로 부동산 가압류와 손해배상 청구를 예고했다. 이에 대해 박나래는 전 매니저를 공갈 미수 혐의로 고소하며 맞섰다.
경찰은 지난해 12월, 의료법·약사법 위반 혐의로 비의료인 '주사 이모'의 주거지 등을 압수수색했으며, '주사 이모'는 국내 의사 면허 없이 연예인들에게 수액 주사와 항우울제를 제공한 혐의를 받고 있다.
