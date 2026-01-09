가족과 절연한 박수홍, '부모 대신해준 이용식'에 울컥 "갚으면서 살겠다…

|
[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박수홍이 딸에게 기꺼이 할아버지가 되어준 이용식에 울컥했다.
이용식의 아내는 "하와이에서 직접 사위 원혁이 3시간 줄을 서서 옷을 사왔다"라 했다.
|
박수홍은 이용식의 손녀 이엘이에게 "어떻게든 갚으면서 살게. 삼촌도. 너무 고맙다. 이렇게 환대해주셔서 감동 받았다"라고 감격했다.
재이 선물까지 아낌없이 주는 이엘이네. 이엘이보다 커 의젓하게 노는 재이에 이수민과 원혁은 "저렇게 혼자 노니까 너무 고맙다" "짱이다"라고 놀라워 했다.
떡뻥에 입문한 이엘이. 원혁은 "이엘이가 떡뻥을 먹게 된 게, 박수홍의 집에 갔을 때 재이가 떡뻥 먹는다 해서 줬지 않냐. 저희가 그때부터 먹이기 시작했다"라고 했다.
당시 박수홍은 "엄마 아빠, 할아버지, 할머니가 유일하게 인간답게 생활을 할 수 있도록 도와준다. 유일하게. 기어다니고 막 이러면 감당이 안되는데 이걸 쥐어주면 좋다. 발명품이다"라 했었다.
|
검찰은 박진홍 씨 부부가 2011년부터 2021년까지 약 10년간 박수홍의 매니지먼트를 전담하며 회삿돈과 개인 자금 등 총 61억7000만 원을 횡령한 혐의로 2022년 10월 기소했다.
이후 중복 내역 등을 제외해 공소 금액은 약 40억 원대로 조정됐다.
검찰은 항소심 결심 공판에서 박진홍 씨에게 징역 7년을, 이모 씨에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다.
이에 지난해 12월 박후옹의 형은 징역 3년 6개월을 선고받고 법정에서 구속됐다.
