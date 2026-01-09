이러려고 80억 벌었나! '박찬호 캠프' 개최 → KIA·두산 후배들 7인, 오키나와 11박12일 체류비 지원

기사입력 2026-01-09 15:06


이러려고 80억 벌었나! '박찬호 캠프' 개최 → KIA·두산 후배들 7…
사진제공=두산베어스

[스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스 내야수 박찬호가 사비를 털어 후배들과 전지훈련을 떠났다.

두산 구단에 따르면 박찬호는 지난 3일부터 14일까지 일본 오키나와 구시카와 구장에서 11박 12일 동안 개인 훈련을 실시한다.

혼자 간 것이 아니다.

박찬호는 두산 내야수 후배인 오명진 박지훈 안재석 등을 데리고 갔다. 여기에 투수 박치국도 함께 했다. 전 소속팀 KIA 타이거즈에서 함께 뛰었던 박민과 박정우도 동행했다.

박찬호는 총 7명의 체류비를 자신이 부담했다.

박찬호는 FA 계약 직후에 참가한 팬 페스티벌 '곰들의 모임'에 참가해 몇몇 후배들에게 이 훈련을 제안했다.

박찬호는 두산과 4년 총액 80억원 FA 계약을 체결했다. 대박 계약을 따낸 스타플레이어 답게 모범을 보인 것이다.

이들은 오전에 웨이트 트레이닝을 진행 후 오후에 야구장 나가 가벼운 기술 훈련으로 몸을 만드는 중. 날씨와 환경 모두 훌륭해 일행들이 만족하고 있다고 전해졌다.


이러려고 80억 벌었나! '박찬호 캠프' 개최 → KIA·두산 후배들 7…
두산 베어스로 이적한 박찬호. 사진제공=두산 베어스

이러려고 80억 벌었나! '박찬호 캠프' 개최 → KIA·두산 후배들 7…
두산 베어스 박찬호(왼쪽)와 양의지. 사진제공=두산 베어스

박찬호는 "구단이 내게 투자한 금액에는 그라운드 밖에서 후배들을 챙기는 몫까지 포함돼 있다고 생각한다. 아직까진 내가 낯설 수도 있는데 흔쾌히 동행해준 후배들과 몸을 잘 만들고 있다. 지금의 시간이 내 개인 성적은 물론 두산 베어스 내야가 탄탄해지는 데 어떻게든 보탬이 됐으면 좋겠다"고 희망했다.

오명진은 "(박)찬호 선배님께 감사드린다. 나를 비롯한 선수들이 함께 운동해온 선수들이 아님에도 팀에 합류하자마자 좋은 기회를 주셨다. 같이 잘 준비해서 올해 좋은 결과를 내고 싶다. 또, 나중에 우리가 더 훌륭한 선수가 됐을 때 후배들을 데리고 이런 동계훈련을 챙기고 싶다"고 다짐했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 사라졌다..“이틀 전부터 연락 안 돼” 혼란

2.

‘권상우♥’ 손태영, 美 이민 이유 밝혔다 “子 특혜 논란 후 떠나야겠다 결심”

3.

차태현 "롱런 비결은 아내♥, 회식 끼지 말라며 단도리 시켜"

4.

'10kg 감량' 소유, 해외서 휴대폰 분실 '멘붕'.."사진·영상 어떡해"

5.

강도에 역고소 당한 나나, 결국 경찰 조사 받았다..“큰 정신적 고통”

스포츠 많이본뉴스
1.

이러려고 80억 벌었나! '박찬호 캠프' 개최 → KIA·두산 후배들 7인, 오키나와 11박12일 체류비 지원

2.

'서울에서 부활한 린가드 다음 유력 행선지 나왔다' 맨유 레전드의 강추 픽 "할리우드 스타 레이놀즈와 손잡고 렉섬을 승격시켜라"

3.

[단독]'J2 오이타 센터백' 브라질 출신 델란,수원FC 계약→전훈 합류...박건하호 NEW 수비라인 윤곽

4.

롯데 김원중, 이런 선행을! 저소득층 어린이병원 5000만원 쾌척 → 전액 수술비 및 치료비

5.

사절단급 대규모 파견! → SF의 한국 총공세, MLB닷컴도 대대적인 관심. "이정후의 고향에서 큰 기회를 보고 있다"

스포츠 많이본뉴스
1.

이러려고 80억 벌었나! '박찬호 캠프' 개최 → KIA·두산 후배들 7인, 오키나와 11박12일 체류비 지원

2.

'서울에서 부활한 린가드 다음 유력 행선지 나왔다' 맨유 레전드의 강추 픽 "할리우드 스타 레이놀즈와 손잡고 렉섬을 승격시켜라"

3.

[단독]'J2 오이타 센터백' 브라질 출신 델란,수원FC 계약→전훈 합류...박건하호 NEW 수비라인 윤곽

4.

롯데 김원중, 이런 선행을! 저소득층 어린이병원 5000만원 쾌척 → 전액 수술비 및 치료비

5.

사절단급 대규모 파견! → SF의 한국 총공세, MLB닷컴도 대대적인 관심. "이정후의 고향에서 큰 기회를 보고 있다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.