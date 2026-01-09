김나영♥마이큐, 결혼 후 첫 가족 해외여행...홍콩서 포착된 현실 가족

김나영♥마이큐, 결혼 후 첫 가족 해외여행...홍콩서 포착된 현실 가족

[스포츠조선 김수현기자] 마이큐 김나영 부부가 온가족이 다함께 홍콩으로 해외여행을 떠났다.

9일 마이큐는 "Family in HK"이라며 홍콩에 놀러간 가족들의 모습을 자랑했다.

마이큐는 아내 김나영과 다정하게 서로 기대어 커플샷을 찍는가 하면 아들 둘과 함께 한 행복한 모습도 공개했다.

지난해 가정을 이룬 김나영과 마이큐, 가족들과 함께 한 행복한 모습이 훈훈함을 자아낸다.


앞서 마이큐는 "마음으로 기록하는 시간들"이라며 가족사진을 공개했고, 김나영은 "세계 최고의 남편♥"이라 댓글을 달기도 했다.

마이큐는 MBC '전지적 참견 시점'에서 가족의 평범한 일상을 공개하며 화제가 됐다.

자연스럽게 마이큐를 '아빠'라 부르는 김나영의 아들들에 마이큐는 "2~3년 동안 시간을 두고 호칭을 바꾸려고 생각했는데 결혼하고 다음 날 나영이 위트 있게 '그래도 결혼 첫날이니까 선물해 줄 겸 아빠라고 불러줘'라고 했더니 애들이 아빠라고 했다. 그날 이후로 이제는 자연스럽게 녹아들었다"고 밝혔다.


한편 김나영은 2019년 이혼 후 두 아들을 홀로 양육해 왔으며, 2021년부터 마이큐와 공개 열애를 했다.


공개 데이트와 가족 여행 등으로 꾸준히 애정을 드러낸 김나영 마이큐는 지난 10월 3일 결혼식을 올리며 4년 만에 사랑의 결실을 맺었다.

shyun@sportschosun.com

