안성재, 선재스님 앞 '두쫀쿠 논란' 해명 "아이들한테는 너무 달아서…"

선재스님과 음식에 대해 이야기를 나누던 안성재는 "사찰 음식과 비건 음식들이 요새 많지 않냐"고 차이점을 궁금해했다. 이에 선재스님은 "사람들은 채식이 사찰음식이라 생각하는데 다르다. 사찰음식은 파, 마늘이랑 육류를 금지한다. 육류는 생명 중시 때문에 그렇지만 파, 마늘을 금지시킨 이유는 모든 음식을 다 에너지로 이야기해놓으셨다. 동적 에너지, 정적 에너지가 있는데 스님들은 마음을 가라앉히는 수행을 하고 있기 때문에 들뜨는 마음을 배제해야 한다"며 "그 다음에 파 마늘 자체가 열성을 가지고 있다. 먹고 나면 마음이 들뜬다"고 설명했다.
안성재는 "그래서 사람들이 화가 많냐"고 물었고 선재스님은 "그런 것도 있다. 파, 마늘보다 더 화가 많이 나는 게 단맛"이라 밝혔다.
그러자 안성재는 "혹시 두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키) 아시냐"고 물었고 선재스님은 "아이들하고 만든 것 봤다"고 답했다. 이에 안성재는 "엄청 달다. 너무 달아서 저희 자녀한테는 안 되겠다 했는데 단 거를 다들 좋아한다"고 토로해 웃음을 안겼다.
안성재는 지난달 유튜브 채널을 통해 자녀들과 두쫀쿠를 만들어봤다. 안성재는 다른 방식으로 딸이 원하는 맛이 나도록 만들어보겠다고 예고하며 자신만의 방식으로 두쫀쿠를 재해석했다. 특히 안성재는 딸 시영 양의 건강을 위해 마시멜로 양을 줄였고, 결국 두쫀쿠가 아닌 에너지바 비주얼이 완성돼 웃음을 안겼다. 이에 팬들은 시영 양에게 이입해 아쉬움을 쏟아냈고, 해당 영상에는 무려 8천 개의 항의 댓글이 쏟아지며 화제가 됐다.