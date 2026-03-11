미친 이변! 미국의 충격적인 'WBC 탈락' 현실화, 이탈리아에 완패…한국처럼 '경우의 수' 찾는 신세됐다

[스포츠조선 강우진 기자]세계최강 미국이 2026 월드베이스볼 클래식(WBC) 1라운드 탈락 위기에 놓였다. 토너먼트를 경험하지도 못하고 짐을 싸야할 수도 있다.
미국은 11일(한국시각) 미국 텍사스주 다이킨 파크에서 열린 이탈리아와의 2026 WBC B조 조별리그 4차전에서 6-8로 패했다.
이번 대회에서 일본과 함께 유력한 우승 후보로 언급된 미국인 만큼 이번 패배는 큰 충격을 주고 있다.
AFP연합뉴스
미국은 선발로 나선 놀란 멕클레인이 2회 초 카일 틸에게 솔로 홈런을 허용했다. 이후 샘 안토나치가 우중간을 가르는 2점 홈런에 성공했다.
3회에는 양쪽 타선 모두 침묵했다. 미국은 4회에 또다시 실점했다. 잭 캐글리온이 몸에 맞는 볼로 출루했고, 틸이 2점 홈런을 때려냈다.
미국은 6회에는 수비 실수로 3점을 내줬다. 투수 브래드 켈러의 송구 실책이 나오면서 실점했다. 이어서 희생플레이와 폭투까지 나오면서 스코어는 0-8이 됐다.
미국은 6~8회 5점을 만회하면서 역전 가능성에 불을 지폈다.
AP연합뉴스
팀의 운명이 결정될 9회 미국은 피트 크로우암스트롱의 홈런포가 터지면서 6-8까지 따라 붙었다. 이어 바비 위트 주니어가 안타를 때려내면서 좋은 흐름을 이어갔다. 그러나 거너 헨더슨이 헛스윙 삼진 아웃으로 물러났다. 이어진 타석에서 저지마저 헛스윙 삼진으로 쓰러졌다. 결국 미국은 9회에 더이상 점수를 내지 못했고, 이탈리아에게 6-8로 무기력하게 졌다.
AFP연합뉴스
미국이 이탈리아이에게 충격패하면서 유력 우승 후보였던 미국의 1라운드 탈락 시나리오가 그려진다. 이탈리아는 3승0패로 B조 1위에 올랐다. 오는 12일 있을 이탈리아와 멕시코의 경기 결과에 따라 미국이 탈락할 수도 있다. 멕시코는 현재 2승 1패를 기록 중이다. 멕시코가 이탈리아에게 승리할 경우 이탈리아와 미국, 멕시코가 3승 1패로 동률을 이룬다. 이렇게 될 경우 C조 한국과 호주, 대만의 사례와 유사하게 이닝당 실점률을 비교해 2라운드 진출 팀을 가린다. 미국도 2라운드 진출을 위해 경우의 수를 고려해야 하는 난감한 상황에 빠지고 말았다.