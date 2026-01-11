김숙, 김종국도 놀란 근육질 몸매 공개…"마동석이야?" 깜짝 ('도라이버3')

이 가운데 퍼스널 컬러 컨설턴트 황시연 대표는 김숙의 체형을 "호리병 체형"이라고 밝힌다. 김숙은 "호리병이면 배가 불룩 나왔다는거에요?"라며 의아함을 드러낸다. 황시연 대표는 "어깨는 라지 사이즈, 가슴은 M사이즈"라고 하더니 점점 김숙의 얼굴이 붉으락푸르락 되어 가자 급하게 정정하며 "어깨는 국민 MC급, 가슴은 누구보다 따뜻하고, 허리는 아량이 넓고, 힙은 힙하십니다"라고 밝혀 웃음을 자아낸다.
이어 자신의 체형에 맞는 옷 스타일을 체크하던 김숙이 실제로 근육질의 몸매임이 밝혀져 멤버들을 모두 놀라게 한다. 소매를 걷어 올려 롤업을 만든 사이로 김숙의 알통이 공개된 것. 김숙의 우람한 팔 근육에 눈이 동그랗게 된 뼈말라 주우재는 "와 근육봐"라며 "마동석 형님이세요?"라고 부러움을 감추지 못한다.
실제로 김숙은 단단한 어깨 근육과 팔 근육, 촘촘한 다리 근육까지 뜻밖의 김혜선을 능가하는 근육질 몸매였던 것. 자신도 몰랐던 숨어있는 근육까지 공개되는 이번 주 방송에서 '도라이버' 멤버 중 최고의 체형은 누구일지 '도라이버' 본 방송이 기대를 치솟게 한다.