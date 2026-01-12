[속보] 박찬욱 '어쩔수가없다' 美골든글로브 비영어권 영화 작품상 불발

기사입력 2026-01-12 12:19


[스포츠조선 조지영 기자] 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'가 골든글로브 시상식에서 비영어 영화상 수상에 실패했다.

'어쩔수가없다'는 11일 밤(현지시각) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스 베벌리힐튼 호텔에서 열린 제83회 골든글로브 시상식에서 비영어권 영화 부문 작품상(외국어영화상) 후보로 이름을 올렸지만 수상으로 이어지지 않았다. 이날 비영어권 영화 부문 작품상 수상작은 브라질 출신 글레베르 멘돈사 필류 감독의 '시크릿 에이전트'가 선정됐다.

'어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원이 덜컥 해고된 후 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기다. 이병헌이 주연을 맡았고 박찬욱 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com



