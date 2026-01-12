'심진화♥' 김원효, 2세 포기 선언하더니.."내가 임신하고 싶다"

기사입력 2026-01-12 12:44


'심진화♥' 김원효, 2세 포기 선언하더니.."내가 임신하고 싶다"

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김원효가 임신에 대한 의지를 다시 한 번 드러냈다.

12일 방송된 TV조선 시사·교양 프로그램 '너의 몸을 알라'에서는 MC 김지민과 김원효가 새해 목표를 공개하며 솔직한 대화를 나눴다.

이날 김지민이 "새해 계획은 잘 지키고 계시냐"고 묻자, 김원효는 망설임 없이 "임신"이라고 답해 눈길을 끌었다. 이에 김지민이 의아한 듯 "준비 중이지 않냐"고 되묻자, 김원효는 "제가 해보려고 한다"고 재치 있게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

김지민 역시 "저도 준비 중이다. 신혼이긴 하지만 만난 지는 오래됐다"며 "어떻게 준비해야 할지 막막하다"고 솔직한 고민을 털어놨다.


'심진화♥' 김원효, 2세 포기 선언하더니.."내가 임신하고 싶다"
이날 방송에서는 난임을 주제로 한 진지한 논의도 이어졌다. 전문가는 "국내 부부 10쌍 중 1쌍이 난임을 겪고 있으며, 최근 4년 사이 난임 비율이 31% 이상 증가해 환자 수가 30만 명을 넘어섰다"며 난임이 개인을 넘어 사회적 문제로 대두되고 있다고 설명했다.

이에 김원효는 "난임이 이제는 개인의 문제가 아니라 국가적인 과제가 된 것 같다"며 공감했고, "한 살이라도 젊을 때, 가능하다면 빨리 결단하고 도전하는 게 중요한 것 같다"고 조언했다.

한편 김원효는 2011년 코미디언 심진화와 결혼했다. 심진화는 지난해 "아이 없이 잘 살기로 했다"며 "그동안 응원해주신 많은 분들께 감사드린다. 이제 저희 아이에 대한 응원은 그만해주셔도 된다"고 전하며, 오랜 난임 끝에 임신을 포기했음을 밝힌 바 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"놀고 먹느라 2달만에 1억5천 썼다"…전 프로농구선수 전태풍, 음주가무에 흡연 일상 '충격'(동상이몽2)

2.

'엄태웅♥' 윤혜진, 발레리나의 비키니 자태..170cm 47kg 늘씬

3.

'성형비 1억' 조두팔, 필러 맞고 '직각 어깨' 완성 "없던 어깨가 생겨 대만족"

4.

김지민, 갑질·루머 피해자였다..거짓 열애설로 고통 "시선 힘들었다"(사이다)

5.

[속보] '케데헌' 美골든글로브 주제가상 이어 애니메이션상까지 2관왕 '쾌거'

연예 많이본뉴스
1.

"놀고 먹느라 2달만에 1억5천 썼다"…전 프로농구선수 전태풍, 음주가무에 흡연 일상 '충격'(동상이몽2)

2.

'엄태웅♥' 윤혜진, 발레리나의 비키니 자태..170cm 47kg 늘씬

3.

'성형비 1억' 조두팔, 필러 맞고 '직각 어깨' 완성 "없던 어깨가 생겨 대만족"

4.

김지민, 갑질·루머 피해자였다..거짓 열애설로 고통 "시선 힘들었다"(사이다)

5.

[속보] '케데헌' 美골든글로브 주제가상 이어 애니메이션상까지 2관왕 '쾌거'

스포츠 많이본뉴스
1.

'삼성 다년 계약 뿌리치더니' 끝내 아시아 복귀해 변수 발생 "규정 위반 가능성"

2.

3400만원의 기적, 이젠 최형우 몫까지…KIA, 폭풍 인상으로 보답할까

3.

이럴수가…김혜성 또 트레이드설, '브레그먼 나비효과' 다저스 충격 트레이드 전망 나왔다

4.

폰세 4관왕 만든 '그 구종' 준비완료!…"정우주 닮고파" 전학 결정했던 패기, 사령탑도 찬사보낸 19세 영건 "우승 이끌고파" [인터뷰]

5.

大충격! 손흥민 떠난 후 토트넘 '홈 매진' 실종→맨유전도 티켓 남아돌아…이유있는 프랭크 '경질 위기'→2주 내로 증명해 '최후 통첩'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.