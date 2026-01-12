'언더커버 미쓰홍' 박신혜, 36살→20살 연기 부담감 고백 "우기기에 가깝다"

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박신혜가 "20살 언더커버 연기 부담감 있었다"고 말했다.
박신혜는 20살 홍장미를 연기한 것에 대해 "부담감이 있었다. 어릴 때 데뷔해서 20살 때 내 모습을 많은 시청자가 알고 있다. 홍금보와 홍장미의 차이를 두기 위해 헤어나 의상으로 차별점을 주려고 했다"며 "실질적으로는 우기기에 가깝다. 노안이지만 스무살이라고 우기는 것이다. 스무살의 홍장미는 H.O.T.의 '캔디' 무대 착장과 비슷하게 했다. 대사 톤의 차이도 많이 난다"고 노력을 밝혔다.
'언더커버 미쓰홍'은 1990년대 세기말, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보(박신혜)가 수상한 자금의 흐름이 포착된 증권사에 20살 말단 사원으로 위장 취업하며 벌어지는 좌충우돌 레트로 오피스 코미디 드라마다. 박신혜, 고경표, 하윤경, 조한결, 최지수, 강채영 등이 출연하고 '출사표'의 문현경 작가가 극본을, '기름진 멜로' '사내맞선' '취하는 로맨스'의 박선호 PD가 연출을 맡았다. 오는 17일 밤 9시 10분 첫 방송된다.
