최시훈, ♥에일리 옷 사주다 기겁 "가격 안 보고 골랐더니 1,400만 원"

최종수정 2026-01-16 06:30

[스포츠조선 이우주 기자 가수 에일리의 남편 최시훈이 고가의 옷에 깜짝 놀랐다.

15일 유튜브 채널 '일리네 결혼일기'에서는 '아무것도 모르고 쇼핑했다가 1400만 원 나온 썰'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

최시훈은 "아내가 옷을 정말 안 산다. 큰맘 먹고 사줄게 해서 백화점에 갔다. 처음 듣는 브랜드였다. 20~30만 원대 옷이 모여 있는 브랜드인 줄 알았다"며 "'이것도 사. 저것도 사' 하면서 가격을 안 보고 다 입혀 봤는데 너무 잘 어울리더라"라고 밝혔다.


그렇게 한참 옷을 고른 후 계산하러 갔다는 최시훈은 "마지막에 직원 분이 할인 되는 거 있냐더라. 할인되는 거 없다고 그냥 해달라 했더니 1400만 원이라고 했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

그런가 하면 두 사람은 새해를 맞아 2026년 버킷리스트를 공개하기도 했다. 최시훈이 보컬 레슨을 받고 싶다고 하자 에일리는 "보컬 레슨을 받고 듀엣을 하자. 우리끼리 녹음하자"고 제안했다. 하지만 에일리는 "음원은 낼 생각 없다 남편 목소리로 돈을 못 벌 거 같다"며 팩폭을 날렸다.

최시훈도 이를 인정하며 "그런 망측한 짓은 제가 절대 하지 않는다. 그냥 추억으로만 남기는 거다. 정말 욕심 없다"고 밝혔다.

