'이효리♥' 이상순, 15년 함께한 반려견 구아나와 이별 "내 곁을 지켜준 아이"
[스포츠조선 조윤선 기자 이상순이 반려견 구아나를 떠나보낸 슬픔을 전했다.
이상순은 16일 "2011년에 처음 만나 지금까지 15년 동안 내 곁을 한결같이 지켜주던 구아나가 떠났습니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
사진에는 이상순이 유기견이었던 구아나를 처음 만났던 순간부터 15년간 함께해온 시간이 담겨있다. 아기 시절부터 성견이 되기까지 구아나의 사랑스러운 모습이 사진에 고스란히 담겨있어 보는 이들의 먹먹함을 자아낸다. 특히 이효리와 구아나가 서로를 바라보는 애틋한 눈 맞춤 장면도 눈길을 끈다.
앞서 이상순은 한 방송에 출연해 이효리 덕분에 구아나와 인연을 맺게 됐다고 밝힌 바 있다. 그는 "옥탑방으로 이사를 갔는데 강아지를 키우고 싶었다. 유기견이 많으니깐 그런 강아지를 데려와야겠다고 생각해서 (정)재형이 형한테 도움 요청했더니 효리가 전문이라고 했다. 효리가 보호센터 강아지 사진도 보내줬는데 그게 반려견 구아나"라고 설명했다.
한편 이효리는 지난해 구아나의 건강 상태가 좋지 않다고 전하기도 했다. 그는 "구아나가 우리 첫째다. 오빠가 구아나를 입양하고 내가 순심이를 입양했을 때 커플이 됐다"며 "순심이가 떠나고 구아나도 이제는 걷지 못한다. 마지막을 준비하고 있다"고 털어놨다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.