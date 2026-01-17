유명 아역 스타, 뺑소니 사고로 현장서 사망..향년 33세
|
|
|사진 니켈로디언
[스포츠조선 박아람 기자 아역 배우 출신 키애나 언더우드가 뺑소니 사고로 세상을 떠났다.
16일(현지시간) 미국 매체 버라이어티 등 외신들에 따르면 키애나 언더우드는 뉴욕 브루클린 브라운스빌 지역에서 뺑소니 사고를 당해 현장에서 사망했다. 향년 33세였다.
사고는 현지 시간 오전 6시 50분경, 브라운스빌 왓킨스 스트리트와 피트킨 애비뉴 교차로에서 발생했다. 언더우드는 길을 건너던 중 검은색 포드 SUV에 치였다. 고인의 시신은 오스본 스트리트와 피트킨 애비뉴 교차로에서 발견됐으며, 현장에서 사망이 확인됐다. 현재까지 뺑소니 사고와 관련해 용의자가 체포되었다는 소식은 없다.
키애나 언더우드는 1990년대 후반과 2000년대 초반, 아역 배우로 활동하며 이름을 알렸다. 2005년 니켈로디언의 인기 프로그램 '올 댓'에서 아만다 바이네스, 닉 캐논, 케난 톰슨 등과 함께 7회 출연했으며, 애니메이션 '리틀 빌'에서는 주인공의 사촌 푸시아 글로버 역할로 23회 목소리 연기를 했다.
또한 1999년 영화 '더 24 아워 우먼'에 출연했고, 2001년 애니메이션 TV 영화 '산타, 베이비'에서 목소리 연기를 맡았다. 무대 활동으로는 뮤지컬 '헤어스프레이' 전국 투어에서 어린 '아이네즈' 역으로 공연했다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.