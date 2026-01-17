유명 아역 스타, 뺑소니 사고로 현장서 사망..향년 33세

기사입력 2026-01-17 14:49


유명 아역 스타, 뺑소니 사고로 현장서 사망..향년 33세
사진 니켈로디언

[스포츠조선 박아람 기자 아역 배우 출신 키애나 언더우드가 뺑소니 사고로 세상을 떠났다.

16일(현지시간) 미국 매체 버라이어티 등 외신들에 따르면 키애나 언더우드는 뉴욕 브루클린 브라운스빌 지역에서 뺑소니 사고를 당해 현장에서 사망했다. 향년 33세였다.

사고는 현지 시간 오전 6시 50분경, 브라운스빌 왓킨스 스트리트와 피트킨 애비뉴 교차로에서 발생했다. 언더우드는 길을 건너던 중 검은색 포드 SUV에 치였다. 고인의 시신은 오스본 스트리트와 피트킨 애비뉴 교차로에서 발견됐으며, 현장에서 사망이 확인됐다. 현재까지 뺑소니 사고와 관련해 용의자가 체포되었다는 소식은 없다.

키애나 언더우드는 1990년대 후반과 2000년대 초반, 아역 배우로 활동하며 이름을 알렸다. 2005년 니켈로디언의 인기 프로그램 '올 댓'에서 아만다 바이네스, 닉 캐논, 케난 톰슨 등과 함께 7회 출연했으며, 애니메이션 '리틀 빌'에서는 주인공의 사촌 푸시아 글로버 역할로 23회 목소리 연기를 했다.

또한 1999년 영화 '더 24 아워 우먼'에 출연했고, 2001년 애니메이션 TV 영화 '산타, 베이비'에서 목소리 연기를 맡았다. 무대 활동으로는 뮤지컬 '헤어스프레이' 전국 투어에서 어린 '아이네즈' 역으로 공연했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전설적 록스타의 ‘비밀 딸’, 48세로 사망

2.

'나솔사계' 일반인 출연자, 방송서 막말..."못해먹겠네 이거" 극대노

3.

전 세계 밈 됐다..디카프리오 “아, K팝” 장면 화제

4.

박수홍, '부모·친형 갈등' 후...15개월 딸에 울컥 "세상 경험 많이 시켜줘야 해"

5.

'재벌2세 이필립♥' 박현선, 셋째 임신 중 응급실行 "타고난 예민함 어떡하냐"

연예 많이본뉴스
1.

전설적 록스타의 ‘비밀 딸’, 48세로 사망

2.

'나솔사계' 일반인 출연자, 방송서 막말..."못해먹겠네 이거" 극대노

3.

전 세계 밈 됐다..디카프리오 “아, K팝” 장면 화제

4.

박수홍, '부모·친형 갈등' 후...15개월 딸에 울컥 "세상 경험 많이 시켜줘야 해"

5.

'재벌2세 이필립♥' 박현선, 셋째 임신 중 응급실行 "타고난 예민함 어떡하냐"

스포츠 많이본뉴스
1.

'연봉 3위 우뚝' KIA 트레이드 성공 신화 대우했다…3500만원→1억3000만원, 기적의 성장세

2.

'다크 마법사'의 4강 매직→"AGAIN 2018" 후끈 달아오른 베트남→김상식 감독 "체력 자신감...준결승 상대 우즈벡이든,중국이든 베트남이 승리한다!"[U-23 아시안컵]

3.

깜빡했나? 앗차차! → '31홈런 유격수' 있는데 1860억 주고 유격수를 또 샀다 → 메츠는 도대체 왜 그랬을까

4.

"충격!" '2부에도 패배' 추락한 레알 마드리드…'4억 3300만 파운드' 괴물 공격수, 엘링 홀란 '세기의 영입' 나선다

5.

제주SK, 2000년생 브라질 윙포워드 네게바 장착 "기대에 실력으로 부응"...권창훈X박창준과 리그 최강 측면 기대감↑

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.