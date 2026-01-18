박수홍 딸 재이, 타고난 '연예인 DNA'...사회성 만점 "낯가림이 뭐예요?"
[스포츠조선 정안지 기자 방송인 박수홍의 딸의 폭풍성장 중인 모습이 눈길을 끈다.
18일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 "사회성 만점 재이. 낯가림이 뭐예요슌 태생부터 사회성 10000000만점"라면서 짧은 영상이 게재됐다.
영상 속에는 엄마, 아빠와 함께 장을 보기 위해 마트를 찾은 재이 양의 모습이 담겨있다.
이어 한껏 신난 듯 환한 미소로 혼자 아장아장 걸으며 마트 이곳저곳을 구경 중인 재이 양의 뒷 모습이 귀여움 가득하다.
또한 아빠 품에 안긴 재이 양은 아빠가 인사하는 모습에 박수를 치고 만세까지 선보이는 팬서비스로 보는 이들의 웃음을 짓게했다.
즐거운 마트 투어를 끝낸 뒤 아빠 손을 꼭 잡고 걸으며 집으로 향하는 재이 양의 폭풍성장한 모습이 시선을 끈다.
한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 혼인신고를 한 뒤, 이듬해 결혼식을 올렸다.
이후 김다예는 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 2024년 10월 첫딸 재이를 품에 안았다.
특히 마와 아빠를 꼭 닮은 러블리 비주얼의 소유자인 재이 양은 지난해 17개의 광고를 성사 시킨 것으로 알려져 화제를 모았다.
