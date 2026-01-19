'이혼설' 박군♥한영, 결국 난임 고백 "힘드니까 예민해져" ('미우새')

최종수정 2026-01-19 05:50

[스포츠조선 이게은기자 가수 박군이 난임 아픔까지 꺼내며 이혼설에 반박했다.

18일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 박군이 출연했다.

이날 박군은 한영 없이, 충북 괴산에서 홀로 지내는 근황을 전했다. 박군을 찾아온 이상민과 임원희는 "집에 있으면 답답해? 그분이 잔소리가 심한가?"라고 물었지만 박군은 대답을 피했다.

박군은 이상민, 임원희 역시 잠적설, 이혼설 등에 대해 궁금해하자 "잠적설은 오해다. 리포터 일이 하고 싶어서 행사를 포기하겠다고 했더니, 모든 걸 포기하고 잠적했다는 거짓 기사가 나왔다"라고 해명했다.

임원희는 "일이 끝나면 집에 가야지, 왜 여기로 오냐고. (김)종민이는 지방 스케줄이 있어도 서울 집에 갔다가 스케줄을 가더라"라며 여전히 의아해했고, 박군은 "종민이 형은 신혼이지 않나. 저는 40년 산 것 같다. 그만큼 아내가 편하고 좋다. 어제도 아내랑 사진 찍은 게 있다"라고 말했다. 박군은 한영과 나눈 메시지를 보여주며 "아내가 내게 사랑한다고 했다"라며 해명을 이어갔다.


스킨십이 소원해졌다는 이야기에 대해서는 "아내가 아기 때문에 2년 가까이 병원을 다녔는데, 힘이 드니까 예민했다. 평소에도 예민해 제가 조금만 건드려도 자다가 깬다. 그 얘기를 했는데 스킨십 리스라는 말이 나온 거였다. 요즘은 집에 가면 포옹도 해준다"라고 말했다. 마지막 키스는 이틀 전이라고.

박군은 한영에게 대뜸 전화를 걸어 "나 얼마나 보고 싶어?"라고 물었고 한영은 "또 왜 그래?"라며 현실 부부 모습을 보여 웃음을 안겼다. 한영도 가짜 뉴스 이야기가 나오자, "별일 없다. 저는 가짜 뉴스에 대해 몰랐는데 '이혼하지 말고 잘 사세요'라는 댓글을 보고 확인했더니 가짜 뉴스가 많더라. 저희는 진짜 아무 문제가 없다. 부부끼리 티격태격 맞춰가는 게 있지 않나. 그런 것도 없으면 남 아닌가요?"라며 선을 그었다.

"박군이 워낙 집에 잘 안 들어가고 자신감이 없어보인다"라는 이상민의 말에는, "아니다. 그건 부부 사이 문제가 아니다. 일이나 미래 때문에 혼자 생각이 많은 것 같다"라고 말했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

