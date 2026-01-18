진세연, 나이 속이고 데뷔했다 "성숙한 이미지 선호했던 시기" ('백반기행')
[스포츠조선 이우주 기자 '백반기행' 진세연이 나이를 올려 데뷔했던 이유를 밝혔다.
18일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에서는 배우 진세연이 게스트로 출연했다.
1994년생 진세연은 허영만과 생일이 같은 인연이 있었다. 허영만은 "남들은 나이를 깎지 않냐. 나이를 올렸다는 건 무슨 얘기냐"고 물었고 진세연은 "94년생인데 빠른 연생이다. 너무 어릴 때 데뷔해서 제가 데뷔할 때는 나이가 어릴 때보다는 성숙한 이미지의 배우가 더 좋아서 그걸 더 선호하던 시기였다. 그래서 93년생이라고 올렸다"고 설명했다.
진세연은 '각시탈'로 호흡을 맞췄던 박기웅과 14년 만에 KBS 드라마 '사랑을 처방해 드립니다'로 호흡을 맞춘다. '각시탈'에서는 일본 순사와 독립 운동가로 악연이었던 두 사람이 로맨스 연기를 펼치게 된 것. 진세연은 "맨날 기웅 오빠한테 뺨 맞고 맨날 저 쫓아와서 가두려고 하고 이랬다가 이제는 사랑을 하게 됐다"며 웃었다.
진세연은 학창시절 별명이 '잠원동 윤아'였다는 발언에 대해 직접 해명에 나서기도 했다. 진세연은 "별명이 아니었는데 제 인생의 첫 인터뷰였다. 제 실물을 보시고 당시 소녀시대 윤아 선배님의 분위기가 난다고 해주셔서 감사하다 했는데 '내 별명은 잠원동 윤아'라고 타이틀이 난 거다"라고 밝혔다.
이후 진세연은 악플 피해를 봤다며 "이렇게 악플이 생기는구나 느꼈다. '내가 잠원동 사는데 저런 사람 한번도 못 봄' 이런 거 있지 않냐. 내가 얘기한 건 아니었는데"라고 억울해했다.
