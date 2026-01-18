'연매출 30억' 양준혁, 위생 논란 터졌다 "음쓰인 줄, 비위 상해" ('사당귀')

18일 방송된 KBS2 예능프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 미식 워크숍을 떠난 양준혁, 김숙, 정호영의 모습이 담겼다.
일본 현지 기내식 계급 전쟁을 펼치기로 한 세 사람. 캠핑으로 단련된 김숙과 방어 전문가 양준혁은 기내식 요리에 자신감을 보였다. 넷플릭스 '흑백요리사2' 4위를 기록한 정호영 역시 "대결을 많이 해봤는데 긴장이 전혀 안 된다. 사실 구색 맞추기다. 질 일이 없다"고 기세등등했다. 김숙과 양준혁이 함께 준비하기로 한 요리는 방어 조림, 정호영이 준비한 요리 이름은 '스타 셰프의 도토리 미식 3종'이었다. 정호영은 자신의 요리에 대해 와규, 송엽 대게가 들어간 솥밥과 재첩이 들어간 된장국을 할 것"이라고 밝혀 기대를 모았다.
자신감과 달리 양준혁은 오븐과 전자레인지를 헷갈리는 등 삐걱거리는 모습이 보였다. 심지어 양준혁은 몰래 산 마트 주먹밥을 섞으며 밥을 짓이겼다. 이를 몰랐던 김숙은 달라진 밥 색깔에 "손 씻었냐"고 의심하며 "음쓰인 줄 알았다"고 질색했다. 김숙은 "비위가 상했다. 제가 너무 비위가 약하다. 저 모습을 옆에서 보는데 입맛이 뚝 떨어졌다"며 "밥을 어떻게 저렇게 짓이겨놓냐. 떡을 만들어놨더라"라고 토로했다.
15분 동안 밥을 짓이겨가며 주먹밥 하나를 완성한 양준혁은 곧바로 입에 넣으려고 해 또 한번 김숙을 버럭하게 했다. 김숙은 "하나 만들었는데 그걸 먹냐. 아내 진짜 성격 좋다"고 울컥했고 양준혁은 입에 넣으려던 주먹밥을 황급히 뺐다. 이에 김숙은 "입에 들어가는 거 봤다. 그냥 먹어라"라고 자포자기했다.