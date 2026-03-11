박영선, 이혼 후 11세 子와 생이별...눈물 고백 "결혼생활 유지 못해 미안"

기사입력 2026-03-11 21:00


[스포츠조선 조윤선 기자] 1세대 톱 모델 박영선이 이혼 후 어린 아들을 미국에 두고 올 수밖에 없었던 사연을 털어놨다.

11일 방송된 KBS 2TV '황신혜의 같이삽시다'에는 1세대 톱 모델 박영선이 게스트로 출연했다.

이날 박영선은 36세에 결혼했다고 밝히며 "나이가 있으니까 임신이 어려울까 봐 너무 불안하고 초조했다. 아이를 빨리 가져야 할 것 같았다. 더 늦으면 아이가 안 생길 거 같아서 노력해서 임신을 바로 해서 37세에 아이를 낳았다"고 말했다.

그러나 미국에서의 결혼 생활이 순탄하지 않았다는 그는 "아이를 키우면서 부부 사이가 안 좋아지니까 점점 행복감이 다운됐다"며 "미국에서 지내서 친구도 없었고, 많이 외로웠다"고 털어놨다.

결국 박영선은 이혼을 선택했고, 당시 11세였던 아들을 미국에 두고 한국으로 혼자 돌아왔다고 밝혔다. 그는 "아들이 어릴 때 울면서 전화한 적이 있다. 사춘기 되면서 아빠와 문제가 생기니까 나한테 전화해서 '아빠가 한국 가라고 한다'고 하는 거다"라며 당시를 떠올렸다. 이어 "그때 덜컥했다. 아이를 달래고 나서 애 아빠한테 전화해서 '애한테 행복을 줘야지 왜 겁나게 하는 거냐'고 했다"고 말했다.

그러면서 "아들은 친구를 너무 좋아했다. 이혼할 때도 (한국으로) 데리고 오려고 했다. 그런데 아들에게 의견을 물어봤더니 친구가 좋을 나이니까 미국에 남겠다고 해서 아들이 행복한 쪽으로 선택한 거였다"며 "지금도 아들만 행복하면 된다. 나 안 봐도 된다"라며 애틋한 마음을 드러냈다.


또 박영선은 어린 아들을 미국에 두고 혼자 한국에 돌아왔을 당시를 떠올리며 "너무 힘들고 슬펐다"고 고백했다. 그는 "이혼하기 전에 아이가 제일 먼저 걸렸다. 나의 인생의 전부가 아들이었기 때문"이라며 "하지만 (결혼생활이) 너무 힘들었다. 아이 때문에 이렇게까지 살아야 하나 싶었다. '이렇게 우울한 엄마 밑에서 자라는 게 과연 아이에게 좋을까'라는 생각이 들었다"고 털어놨다.

이어 "정말 갈등이 심하고 힘들었다. 감정만 따르고 나만 생각했다면 내가 아들을 데리고 왔을 거다. 그런데 아들을 생각하면 아들의 환경을 바꿔놓는 게 좋은 선택지가 아니었다"고 말했다.

박영선은 "물론 제일 좋은 선택지는 내가 우울하고 힘들고 끔찍해도 아들 옆에서 결혼생활을 유지해야 했는데 그러지 못한 거에 대한 미안한 마음이 있다"며 "자꾸만 자책해 봤자 시간을 돌릴 수도 없고, 애한테 제일 충격을 덜 받는 환경을 주려면 내가 양보해야 된다고 생각했던 거다"라고 밝혔다. 또 "한국 와서도 아들 때문에 매일 잠을 못 잤다. 내가 항상 대화할 때 사람들에게는 쿨하게 이야기하지만 아이 생각하면 지금도 눈물이 난다. 나의 약점은 아들"이라며 눈물을 보였다.

