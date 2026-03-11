하지원, 깡마른 몸매 깜짝..'뼈말라' 된 이유 "하루 한 끼, 예민한 역할 위해 몸 만들어"

10일 서울 신도림 더세인트에서 ENA드라마 '클라이맥스' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 하지원. 신도림=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.10/
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 하지원이 이번 드라마를 위해 몸을 만들었다고 밝혔다.
11일 유튜브 채널 '인생84'에는 '하지원과 함께'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 배우 하지원이 게스트로 출연했다.
이날 기안84는 하지원을 보자마자 "왜 이렇게 말랐냐. TV에서 봤을 때보다 훨씬 말랐다. 옛날보다 살이 많이 빠진 거 아니냐"며 깜짝 놀랐다.
하루에 1~2끼만 먹는다는 하지원은 "작품 때문에 작품에 맞는 몸을 만들었다. (이번 역할이) 좀 예민한 캐릭터다. 나랑 반대"라며 웃었다.
이를 들은 기안84는 "누나는 안 까칠하냐"고 물었고, 하지원은 "나는 예민한 게 좀 다르다. 내가 예민한 건 액자가 삐뚤어져 있거나 컬러 조합 같은 거다"라고 답했다.
하지원은 오는 16일 첫 방송을 앞둔 ENA 드라마 '클라이맥스'에서 맡은 역할에 대해 "톱 배우였는데 흥행부진으로 다시 정상으로 올라가고 싶어 하는 캐릭터"라고 설명했다. 이어 상대역으로 호흡을 맞추는 주지훈 역할에 대해서는 "검사 출신인데 욕망과 권력으로 꽉 찼다"며 "이 부부가 계속 욕망을 위해 올라가는데 사회가 이 두 사람을 점점 괴물로 만드는 내용"이라고 전했다.
그러면서 "내 생에 연기하면서 가장 어려웠던 배역이다. 여배우 역이라서 더 힘들었다. 하지원이 보이면 안 되니까"라고 털어놨다.
이를 들은 기안84는 "누나 (출연작은) 배우를 보는 것보다는 캐릭터를 보는 느낌이 세다. '해운대', '시크릿가든', '발리에서 생긴 일'까지 다 다르다"고 말했다. 이에 하지원은 "감사하다. 배우한테는 엄청난 칭찬이다"라며 감동했다.