하지원, 깡마른 몸매 깜짝..'뼈말라' 된 이유 "하루 한 끼, 예민한 역할 위해 몸 만들어"

기사입력 2026-03-11 19:00


하지원, 깡마른 몸매 깜짝..'뼈말라' 된 이유 "하루 한 끼, 예민한 …
10일 서울 신도림 더세인트에서 ENA드라마 '클라이맥스' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 하지원. 신도림=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.10/

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 하지원이 이번 드라마를 위해 몸을 만들었다고 밝혔다.

11일 유튜브 채널 '인생84'에는 '하지원과 함께'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 배우 하지원이 게스트로 출연했다.

이날 기안84는 하지원을 보자마자 "왜 이렇게 말랐냐. TV에서 봤을 때보다 훨씬 말랐다. 옛날보다 살이 많이 빠진 거 아니냐"며 깜짝 놀랐다.

하루에 1~2끼만 먹는다는 하지원은 "작품 때문에 작품에 맞는 몸을 만들었다. (이번 역할이) 좀 예민한 캐릭터다. 나랑 반대"라며 웃었다.

이를 들은 기안84는 "누나는 안 까칠하냐"고 물었고, 하지원은 "나는 예민한 게 좀 다르다. 내가 예민한 건 액자가 삐뚤어져 있거나 컬러 조합 같은 거다"라고 답했다.


하지원, 깡마른 몸매 깜짝..'뼈말라' 된 이유 "하루 한 끼, 예민한 …
하지원은 오는 16일 첫 방송을 앞둔 ENA 드라마 '클라이맥스'에서 맡은 역할에 대해 "톱 배우였는데 흥행부진으로 다시 정상으로 올라가고 싶어 하는 캐릭터"라고 설명했다. 이어 상대역으로 호흡을 맞추는 주지훈 역할에 대해서는 "검사 출신인데 욕망과 권력으로 꽉 찼다"며 "이 부부가 계속 욕망을 위해 올라가는데 사회가 이 두 사람을 점점 괴물로 만드는 내용"이라고 전했다.

그러면서 "내 생에 연기하면서 가장 어려웠던 배역이다. 여배우 역이라서 더 힘들었다. 하지원이 보이면 안 되니까"라고 털어놨다.

이를 들은 기안84는 "누나 (출연작은) 배우를 보는 것보다는 캐릭터를 보는 느낌이 세다. '해운대', '시크릿가든', '발리에서 생긴 일'까지 다 다르다"고 말했다. 이에 하지원은 "감사하다. 배우한테는 엄청난 칭찬이다"라며 감동했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

제니, 샤넬 쇼 가서 '가운데 손가락' 쑥…전 세계 팬들 놀라게 한 '노필터' 셀카

2.

"카메라 치워"…'음주운전 자숙' MC딩동, 인터넷 방송 중 女BJ 폭행[SC이슈]

3.

비, 무례한 후배 발언에 분노 "내 방으로 부를까 고민" ('살롱드립')

4.

[공식] 이러다 2천만 갈라..'왕과 사는 남자' 개봉 36일 만에 1200만 돌파..'파묘' 기록 꺾었다

5.

MC딩동, 여캠 폭행 논란 속 '합의금' 폭로…"머리채는 내 잘못, 돈 요구는 억울"

연예 많이본뉴스
1.

제니, 샤넬 쇼 가서 '가운데 손가락' 쑥…전 세계 팬들 놀라게 한 '노필터' 셀카

2.

"카메라 치워"…'음주운전 자숙' MC딩동, 인터넷 방송 중 女BJ 폭행[SC이슈]

3.

비, 무례한 후배 발언에 분노 "내 방으로 부를까 고민" ('살롱드립')

4.

[공식] 이러다 2천만 갈라..'왕과 사는 남자' 개봉 36일 만에 1200만 돌파..'파묘' 기록 꺾었다

5.

MC딩동, 여캠 폭행 논란 속 '합의금' 폭로…"머리채는 내 잘못, 돈 요구는 억울"

스포츠 많이본뉴스
1.

'왜 대만 더 난리?' 10분 오열한 ML 특급 재능, 호주 더 아깝지…"앞으로 더 성장할 유망한 선수"

2.

"8강 간거 아냐?" WBC 규정 몰랐던 감독, 선수들은 경기 전 술파티…美 1R 탈락 위기, 예고된 참사였다

3.

'열흘 쉬면 돼' 잘 멈춰서 이겼고 큰 부상도 막았다. 호주전 1이닝 강판 손주영 정밀진단. 팔꿈치 회내근 염증 및 부종 발견

4.

'이게 팀이야, 45분도 못 보겠다' 토트넘 원정 팬들은 25분 만에 경기장을 떠났다..GK 실책 호러쇼 16분 동안 4실점+창단 첫 6경기 연속 패배 참극

5.

[현장인터뷰]'취임 1주년' 정몽규 KFA 회장, "아시안컵 한-일 공동 개최? 옵션 중 하나, 가장 좋은 건 단독 개최"…월드컵 16강↑ 성적 기대

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.