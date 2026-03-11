이기면 '한국' 천국에 가고, 지면 '일본' 지옥을 만난다...도미니카-베네수 목숨 걸고 이겨라

기사입력 2026-03-11 18:07


이기면 '한국' 천국에 가고, 지면 '일본' 지옥을 만난다...도미니카-…
AFP 연합뉴스

[스포츠조선 김용 기자] 이기면 천국, 지면 지옥?

월드베이스볼클래식(WBC) 도미니카공화국과 베네수엘라는 12일(한국시각) 미국 마이애미 론디포파크에서 D조 조별리그 최종전을 갖는다.

양팀은 대회 전부터 D조 1위를 놓고 다툴 것으로 예상됐다. 그만큼 전력이 좋다. 그리고 실제 마지막 맞대결을 앞두고 나란히 3승을 했다. 이기는 팀이 조 1위, 지는 팀이 2위다.

둘 다 8강에는 간다. 하지만 하늘과 땅 차이다. 왜냐하면 이미 8강 대진이 정해져있기 때문이다.

D조는 C조를 만난다. C조는 한국이 속한 조다. C조는 일본이 일찌감치 1위를 확정지은 가운데 한국, 대만, 호주가 마지막까지 피터지는 싸움을 하다 극적으로 한국이 2위 티켓을 따냈다.

한국의 상대가 정해지는 것이기에, 한국팬들의 관심이 뜨겁다. 두 팀 모두 메이저리그 스타 플레이어들을 대거 보유한 우승 후보들이다. 하지만 두 팀에게는 결승전보다 더 치열한 경기가 될 수 있다. 8강 상대에 대한 부담 차이가 날 수밖에 없기 때문이다.


이기면 '한국' 천국에 가고, 지면 '일본' 지옥을 만난다...도미니카-…
EPA 연합뉴스
조 2위는 일본을 만난다. 지난 대회 우승팀이자, 이번 대회 가장 강력한 우승 후보. 세계랭킹 1위. 오타니가 있는 팀. 이것만으로도 어떤 나라든지 일본은 피하고 싶어한다. 결승이라면 모를까, 8강에서 일찍부터 부담스러운 상대 일본을 만날 이유가 없다.

반대로 조 1위는 한국을 만난다. 한국 역시 메이저리거들도 많고, 야구 강국으로서의 위상을 보유한 팀. 하지만 객관적 전력은 일본에 비해 많이 떨어지는 게 사실이다. 특히 이번 대표팀은 투수력이 많이 약하다. 도미니카공화국과 베네수엘라 스타 군단의 '핵타선'을 상대하기에 버거워보이는 게 사실이다. 자존심 상하지만, 인정해야 하는 부분이다.


도미니카공화국과 베네수엘라도 이 현실을 모를리 없다. 무조건 1위로 올라가야 하는 이유다. 그래서 양팀의 조별리그 마지막 경기가, 그 어느 때보다 뜨거운 경기가 될 것같은 느낌이다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com


이기면 '한국' 천국에 가고, 지면 '일본' 지옥을 만난다...도미니카-…
7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 1회초 김도영이 안타를 치고 환호하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.07/

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

제니, 샤넬 쇼 가서 '가운데 손가락' 쑥…전 세계 팬들 놀라게 한 '노필터' 셀카

2.

"카메라 치워"…'음주운전 자숙' MC딩동, 인터넷 방송 중 女BJ 폭행[SC이슈]

3.

비, 무례한 후배 발언에 분노 "내 방으로 부를까 고민" ('살롱드립')

4.

[공식] 이러다 2천만 갈라..'왕과 사는 남자' 개봉 36일 만에 1200만 돌파..'파묘' 기록 꺾었다

5.

MC딩동, 여캠 폭행 논란 속 '합의금' 폭로…"머리채는 내 잘못, 돈 요구는 억울"

스포츠 많이본뉴스
1.

'왜 대만 더 난리?' 10분 오열한 ML 특급 재능, 호주 더 아깝지…"앞으로 더 성장할 유망한 선수"

2.

"8강 간거 아냐?" WBC 규정 몰랐던 감독, 선수들은 경기 전 술파티…美 1R 탈락 위기, 예고된 참사였다

3.

'열흘 쉬면 돼' 잘 멈춰서 이겼고 큰 부상도 막았다. 호주전 1이닝 강판 손주영 정밀진단. 팔꿈치 회내근 염증 및 부종 발견

4.

'이게 팀이야, 45분도 못 보겠다' 토트넘 원정 팬들은 25분 만에 경기장을 떠났다..GK 실책 호러쇼 16분 동안 4실점+창단 첫 6경기 연속 패배 참극

5.

[현장인터뷰]'취임 1주년' 정몽규 KFA 회장, "아시안컵 한-일 공동 개최? 옵션 중 하나, 가장 좋은 건 단독 개최"…월드컵 16강↑ 성적 기대

스포츠 많이본뉴스
1.

'왜 대만 더 난리?' 10분 오열한 ML 특급 재능, 호주 더 아깝지…"앞으로 더 성장할 유망한 선수"

2.

"8강 간거 아냐?" WBC 규정 몰랐던 감독, 선수들은 경기 전 술파티…美 1R 탈락 위기, 예고된 참사였다

3.

'열흘 쉬면 돼' 잘 멈춰서 이겼고 큰 부상도 막았다. 호주전 1이닝 강판 손주영 정밀진단. 팔꿈치 회내근 염증 및 부종 발견

4.

'이게 팀이야, 45분도 못 보겠다' 토트넘 원정 팬들은 25분 만에 경기장을 떠났다..GK 실책 호러쇼 16분 동안 4실점+창단 첫 6경기 연속 패배 참극

5.

[현장인터뷰]'취임 1주년' 정몽규 KFA 회장, "아시안컵 한-일 공동 개최? 옵션 중 하나, 가장 좋은 건 단독 개최"…월드컵 16강↑ 성적 기대

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.