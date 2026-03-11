'1730만 유튜버' 보겸 "50평 아파트 통째로 준다"…로또급 이벤트에 댓글 38만개
[스포츠조선 이지현 기자] 구독자 1730만 명을 보유한 유튜버 보겸이 50평대 아파트를 구독자에게 증정한다고 밝혀 화제다.
지난 1일 유튜브 채널 '보겸TV'에는 아파트를 소개하며 구독자에게 이를 증정하겠다는 내용을 담은 영상이 게재됐다. 오랜만에 새 영상을 올린 보겸은 "이 프로젝트에 수백만 원이 아니라 수백만 달러 수준의 돈을 쏟아부었다"며 "그래서 몇 달 동안 영상을 올리지 못했다"고 말문을 열었다.
영상에서 보겸은 시청자들에게 아파트 내부를 공개하며 이벤트의 취지를 설명했다. 그는 "2012년 처음 방송을 시작한 이후 늘 한 가지를 생각해왔다. 시청자들에게 무엇을 해줄 수 있을까, 어떻게 더 돌려줄 수 있을까를 고민했다"며 "그 생각들이 결국 여기까지 오게 만든 것 같다"고 밝혔다.
이어 "람보르기니 우루스를 구독자에게 증정한 뒤 많은 댓글을 봤다. '람보르기니를 줬다면 다음은 집이냐'는 반응이 많았는데, 여러분 말이 맞다"며 "이번에는 아파트"라고 말했다.
보겸이 공개한 아파트는 약 1800스퀘어피트(약 50평) 규모로, 내부를 전면 리모델링한 상태다. 그는 "람보르기니보다 훨씬 더 많은 돈이 들어갔다. 안에 보시면 (가구)하나하나가 천만원 대가 넘어간다"며 상당한 비용이 투입됐다고 설명했다.
보겸은 아파트 곳곳을 소개하며 "구독자들에게 제대로 된 선물을 하고 싶었다"며 "그동안 보내준 사랑에 대한 감사의 의미"라고 강조했다.
한편 보겸은 인터넷 방송 플랫폼에서 활동을 시작해 유튜브 채널 '보겸TV'를 통해 게임·토크 콘텐츠로 인기를 얻은 크리에이터다.
보겸은 그동안 구독자를 대상으로 전자기기부터 포르쉐, 람보르기니 같은 고가의 자동차까지 대형 이벤트를 진행해 화제를 모은 바 있다. 이번 아파트 증정 이벤트 역시 공개 직후 온라인에서 큰 관심을 받고 있으며 댓글은 38만개에 이른다.
