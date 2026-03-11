"넘어져도 메달!오뚝이 윤지" '스마일 몬스터' 김윤지, 크로스컨트리 10KM 은메달! 금→은→은 '동계패럴림픽 개인 최다메달'

|
[테세로(이탈리아)=공동취재단, 스포츠조선 전영지 기자] '스마일 몬스터' 김윤지(20·BDH파라스)가 또 하나의 은메달과 함께 동계 패럴림픽 개인 최다메달 신기록을 수립했다.
'리빙 레전드' 옥사나 마스터스가 26분31초6, 1위로 들어왔다. 김윤지보다 20초 앞선 기록으로 이번 대회 세 번째 금메달, 패럴림픽 통산 22개의 금메달을 목에 걸었다. 마스터스의 팀 동료 켄달 그레치가 27분27초60으로 동메달을 가져갔다.
30초 간격으로 출발해 2.5㎞로 구성된 코스를 4바퀴 돌아 순위를 정하는 10㎞ 인터벌 스타트 종목에서 김윤지는 이날도 어김없이 폭풍질주를 이어갔다. 첫 1.6㎞ 구간을 3분46초8, 1위로 통과했고, 2.5㎞ 구간기록 4분01초80, 1위를 유지했다. 5.0㎞ 구간에서 마스터스에게 역전을 허용, 2위로 내려앉았다. 마스터스와의 격차는 단 0.7초 차. 막판 뒤집기를 노리며 폴질을 이어가던 김윤지는 마지막 한 바퀴를 남겨두고 설원 위에서 넘어지며 위기를 맞았다. 봄 날씨 탓에 설질이 나빠진 탓. 그러나 김윤지는 오뚝이처럼 벌떡 일어나 다시 달렸다. 전날 스프린트에 이어 마스터스가 금메달, 김윤지가 은메달. 매 레이스마다 투톱 구도를 형성했다.
'평창 철인' 신의현(46·BDH파라스)은 김윤지를 향해 "승부사에 악바리 근성이 있다. 첫날 사격 실수만 아니었다면, 출전한 모든 종목에서 메달을 딸 수도 있을 것"이라면서 "마스터스가 독보적이지만 다음 대회부턴 윤지가 절대 강자가 될 것"이라고 확신했다. 이제 바이애슬론 여자 스프린트 추적, 크로스컨트리 여자 20㎞ 인터벌 등 2종목이 남았다. 장거리 종목, 극한 상황에서 강한 '스마일 몬스터' 김윤지의 폭풍질주는 계속된다.
테세로(이탈리아)=전영지 기자·공동취재단