'천안 농업과 손잡다' 천안시티FC, 천안시농협조합공동사업법인 후원 계약 체결
|사진=천안시티FC
[스포츠조선 이현석 기자]천안시민프로축구단(이하 천안시티FC)과 천안시농협조합공동사업법인이 공식 후원 계약을 체결했다.
천안시티FC는 지난8일 열린 홈경기에서 천안시농협조합공동사업법인과 후원조인식을 진행했다. 이날 조인식에는 천안시티FC 김응일 단장 권한대행과 천안시농협조합공동사업법인 홍승주 대표이사를 비롯한 관계자들이 참석해 상호 협력과 구단 발전을 위한 뜻을 모았다.
천안시농협조합공동사업법인은 천안 관내 농협이 공동 출자해 설립된 법인으로 학교급식과 공공급식 운영, 지역 농특산물 유통 등을 통해 지역 농업 발전과 안전한 먹거리 공급에 기여하고 있다. 특히 지역 농산물 소비 촉진과 농가 소득 증대에 힘쓰며 천안 지역 농업 경쟁력 강화에 앞장서고 있다.
이날 홈경기는 천안시농협조합공동사업법인과 함께하는 브랜드데이로 진행됐다. 경기장을 찾은 팬들을 위해 다양한 이벤트가 마련됐으며, 경품으로 흥타령쌀과 밥솥 등이 제공돼 팬들에게 색다른 즐거움을 선사했다. 특히 지역 농특산물을 활용한 경품 이벤트는 홈경기를 찾은 팬들에게 풍성한 즐거움을 더하며 큰 호응을 얻었다.
천안시농협조합공동사업법인 홍승주 대표이사는 "천안을 대표하는 프로축구단 천안시티FC와 함께하게 되어 기쁘다"며"앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 구단이 될 수 있도록 적극적으로 응원하겠다"고 전했다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com
