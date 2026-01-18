'흑백2' 임성근, 음주운전 3번 적발 고백 "형사처벌 받아 면허 취소"

기사입력 2026-01-18 18:42


[스포츠조선 이게은기자 '흑백요리사2' 백수저 출연자 임성근이 음주운전 사실을 고백했다.

18일 임성근은 자신의 채널 '임성근 임짱TV'를 통해 '음식 그리고 음주'라는 영상을 공개했다.

임성근은 5~6년 전부터 술을 조심하기 시작했다면서 "안 좋은 일도 있었다"라며 말문을 열었다. 이어 "술을 좋아하다 보니 실수를 했다. 10년에 걸쳐 3번 음주(운전)를 했다. 난 술을 마시면 차에서 잔다. 차에서 자다가 경찰에게 걸려서 상황 설명을 했는데, 왜 시동을 걸고 있냐고 하더라. 알고 보니 시동을 끄고 앉아있어야 하는 거더라. 그때 한 번 있었는데, 이건 10년 정도 된 것 같다"라고 털어놨다.

임성근은 또 "가장 최근 적발된 건 5~6년 전"이라며 가감 없이 밝혔다. "요즘에는 한 잔만 드셔도 대리기사 불러 가시는 걸 봤다"라는 PD의 말에는, "그렇다. 숨기고 싶지만 괜히 나중에 일이 생기면 많은 분들이 상처받지 않나. 내가 잘못한 건 잘못한 거니까 면피하고 싶지 않다. 그래서 정신 차리고 안 하는 거다. 형사처벌을 받아 면허가 취소됐는데 다시 면허를 땄다"라고 설명했다.


PD는 "이렇게 말씀하시면... 갑자기 팬들 많이 생겼는데 두렵지 않나"라며 재차 놀랐고, 임성근은 "이게 나다. 날 싫어할 분들은 당연히 있을 거다. 숨기고 싶지 않다. (이렇게 밝히지 않는다면) 내가 못 산다. 어마어마한 사랑을 받으니 부담이 돼서, 마음에 있는 것들을 하나씩 털어내고 싶다. 바쁘고 힘든 삶을 살다보니 술을 많이 좋아했는데 너그럽게 용서해 주시길 바란다. 문제가 생기지 않도록 앞으로 조심히 살겠다"라며 고개를 숙였다.

한편 임성근은 최근 학폭 의혹이 불거지자 "죄송하게도 전 학교를 안 다녀서 학폭이 없다. 중학교 3학년 때 집 나와서 막 일하다가 다시 잡혀 고등학교에 갔다. 근데 입학하자마자 또 나와서 학폭할 시간이 없었다"라고 밝히기도 했다.

joyjoy90@sportschosun.com

