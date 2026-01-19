임성근 '음주운전 3번' 고백 후폭풍..'전참시'·'놀뭐'·'아형' 예능가 비상 [종합]

[스포츠조선 정유나 기자 '흑백요리사2' 임성근 셰프가 음주운전 사실을 고백한 가운데, 그의 출연이 알려진 예능들이 날벼락을 맞았다.
지난 18일 임성근 셰프는 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 음주운전 전력을 고백했다.
임성근은 "술을 좋아하다 보니 실수를 했다. 10년에 걸쳐서 3번 정도 음주운전을 했다"며 "차에서 자다가 경찰한테 걸린 적이 있다. 나중에 알고 보니 시동을 끄고 있어야 하더라. 그게 10년 전이다. 가장 최근에 걸린 건 5~6년 전"이라고 밝혔다. 임성근은 "다 숨기고 싶은 과거인데 나중에 일이 생기면 많은 분들이 상처받지 않냐. 내가 잘못한 걸 면피하고 싶진 않다. 그러니까 (이제는) 정신차리고 안 한다. 형사처벌 받고 면허가 취소되고 다시 면허를 땄다"고 고백해 논란이 일었다.
또한 임성근은 자필 사과문을 통해 "음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 제 잘못이며 실수다. 당시 저는 깊이 후회하고 법적인 처벌을 달게 받았고 지난 몇 년 간 자숙하며 제 자신을 돌아보는 시간을 가졌다"며 "하지만 최근 과한 사랑을 받게 되면서 과거의 잘못을 묻어둔 채 활동하는 것이 저를 믿어주시는 여러분에 기만이자 예의가 아니라는 생각이 들었다. 더 늦기 전에 제 입으로 이 사실을 고백하고 사과 드리는 것이 도리라고 판단하여 오늘 이 글을 올리게 됐다"고 털어놨다.
대세로 떠오른 임성근의 음주운전 고백의 파장은 컸다. 자발적으로 자신의 과오를 밝히긴 했으나, 무려 세 차례나 음주운전을 저질렀다는 사실에 네티즌들은 실망과 비판을 쏟아내고 있다. 또한 100만 구독자 달성을 코앞에 두고 있던 임성근의 유튜브 채널 '임짱TV'의 구독자도 실시간으로 줄어들고 있다.
이 가운데 방송가에도 빨간불이 켜졌다. 임성근은 지난 14일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'을 시작으로 23일 웹예능 '살롱드립', 24일 MBC '전지적 참견시점' 출연이 예정되어 있다. 또한 2월 중에는 '흑백요리사2' 출연진과 함께 JTBC '아는 형님' 출연도 확정됐으며, MBC '놀면 뭐하니?' 측도 임성근과 촬영 일정을 논의 중이라고 밝힌 바 있다.
그러나 그의 음주운전 고백 여파로 출연분 편집 여부를 비롯해 향후 방송 활동 지속 가능성에도 이목이 쏠리고 있다.