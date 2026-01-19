류시원, '♥19세 연하' 수학강사 아내 첫 공개 "연예인인 건 끝까지 숨겼다"

기사입력 2026-01-19 08:10


류시원, '♥19세 연하' 수학강사 아내 첫 공개 "연예인인 건 끝까지 …

[스포츠조선 정유나 기자 '조선의 사랑꾼'에서 배우 류시원이 방송 최초로 베일에 싸여 있던 19세 연하 아내를 공개한다.

19일(월) 방송될 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 지난 윤정수의 결혼식에서 하객으로 깜짝 등장해 화제를 모았던 류시원과 그의 아내가 최초로 등장한다. 당시 하객으로 포착된 영상이 무려 283만 조회수를 기록하며 높은 관심이 쏠린 만큼, 류시원은 '조선의 사랑꾼'에 본격 출연해 미모의 수학 강사 아내와의 일상을 가감 없이 보여줄 예정이다.


류시원, '♥19세 연하' 수학강사 아내 첫 공개 "연예인인 건 끝까지 …
VCR에서 아내와 함께 나타난 류시원은 평소 아내에게 꽃과 편지를 자주 선물하는 로맨틱한 면모를 드러냈다. 그는 "연애 100일째 되는 날, 흰 장미 100송이를 선물했다. 와이프 이미지가 깨끗하고 청순해서, 빨간 장미보다는 흰 장미가 더 잘 어울렸다"고 회상했다. 이어 "장모님 (연애 사실을) 모르실 때인데, 딸의 집에 왔다가 장미를 보셨다"며 "누가 봐도 남자가 준 장미 아니냐"면서 연애가 들킬 뻔했던 아찔한 순간을 공유했다. 이에 류시원의 아내는 "(엄마에게) 남자친구 있다고 이야기했던 것 같다"면서도 상대가 '연예인 류시원'이라는 정체는 숨겼다고 당시 상황을 설명했다. 아내는 "(엄마에게) 남자친구랑 사진을 안 찍었다고 둘러댔다. '말이 되느냐'고 하셨지만 그래도 잘 넘어갔다"고 비밀 연애 시절의 풋풋한 에피소드를 전했다.

결혼 6년 만에 최초로 공개되는 'NEW 사랑꾼' 류시원 부부의 로맨틱한 일상은 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 1월 19일(월) 오후 10시에 공개된다.

jyn2011@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'전처와 동거 끝' 윤민수, '8억 새집' 이사 후 변했다 "편해져 술도 잘 안마셔" ('미우새')

2.

홍진경, 이혼 1년만 고백 "남편의 소중함 느껴, 이래서 필요하구나" ('도라이버3')

3.

김숙, 미술품 투자로 대박났다 "경매 최고가 찍어, 부르는 게 값" ('조동아리')

4.

진세연, 나이 속이고 데뷔했다 "성숙한 이미지 선호했던 시기" ('백반기행')

5.

엄태웅♥윤혜진 딸, 선화예중 입학 앞두고 넘치는 끼…'성악 엘리트' 답네

연예 많이본뉴스
1.

'전처와 동거 끝' 윤민수, '8억 새집' 이사 후 변했다 "편해져 술도 잘 안마셔" ('미우새')

2.

홍진경, 이혼 1년만 고백 "남편의 소중함 느껴, 이래서 필요하구나" ('도라이버3')

3.

김숙, 미술품 투자로 대박났다 "경매 최고가 찍어, 부르는 게 값" ('조동아리')

4.

진세연, 나이 속이고 데뷔했다 "성숙한 이미지 선호했던 시기" ('백반기행')

5.

엄태웅♥윤혜진 딸, 선화예중 입학 앞두고 넘치는 끼…'성악 엘리트' 답네

스포츠 많이본뉴스
1.

오마이갓! 이강인(AT 마드리드, 24) 680억 '초대박 희소식'…PSG 감독은 극구 반대→"강인이는 로테이션 핵심"

2.

"박해민 선수 보면서 나도..." 옆집에서 65억 초대박, '수빈 아재'도 2번째 FA 대박 꿈꾼다 [인천공항 현장]

3.

일본은 정말 무서워 미칠 지경! "정말 죄송합니다" 모리야스 또 고개 숙여야 하나...日 32강 유력 상대 충격 근황→"골키퍼 너무 잘해"

4.

맙소사~ '디아즈와 최형우 사이'라니… 디거김? 꿈도 꾸지 못할 도박, 이승엽 후계자가 누릴 황금의 '우산 효과'

5.

'우리 선수들 너무 불리하다' 한국, U-23 아시안컵 4강서 日 보다 27시간 손해보고 싸운다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.