‘故 최진실 딸’ 최준희, '母 이름 먹칠 마라' 악플에 직접 반박 “무슨 먹칠을 했냐”
[스포츠조선 김소희 기자 배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 외모를 둘러싼 시선과 그로 인한 강박에 대해 솔직한 심경을 털어놨다.
20일 한 네티즌은 최근 KBS2 '말자쇼'에 출연한 최준희의 모습을 캡처해 "성형이니 극단적인 다이어트라고 해도, 엄마인 故 최진실과 진짜 닮았다"라는 글을 SNS에 게재했다. 해당 게시물은 최준희의 외모 변화와 함께 고(故) 최진실을 떠올리게 한다는 반응을 불러일으키며 빠르게 확산됐다.
이에 최준희는 해당 게시물에 직접 댓글을 달며 솔직한 속내를 전했다. 그는 "예쁘게 봐줘서 고맙다. 아무래도 하는 일이 일이다 보니 외모적인 강박이 자연스럽게 생기더라"며 자신의 속내를 담담하게 털어놨다. 이어 "그래도 꼭 건강하고 행복하게 살겠다"고 덧붙이며 단단한 의지를 드러냈다.
다만 댓글창에는 엇갈린 반응도 이어졌다. 한 네티즌은 "딸이니까 닮은 거다. 그런데 엄마 이름 먹칠은 하지 말아라"라는 다소 날 선 댓글을 남겼고, 이에 최준희는 "무슨 먹칠을 해ㅎㅎ?"라고 직접 받아쳐 눈길을 끌었다. 과도한 해명보다는 짧고 분명한 대응으로 자신의 입장을 전한 모습이었다.
앞서 최준희는 루푸스병(전신홍반루푸스) 투병으로 체중이 한때 96kg까지 증가했으나, 꾸준한 관리와 다이어트를 통해 약 45kg까지 감량했다고 밝힌 바 있다. 최근에는 목표 체중을 43kg으로 설정했다고 전하며 "다들 너무 많이 빠졌다고 뭐라 하셔도 다시 찔 수는 없다. 가시 같은 몸이 내 추구미"라며 자신의 미적 기준을 솔직하게 공개했다.
성형 사실 역시 숨기지 않았다. 최준희는 "안면 윤곽, 쌍꺼풀 수술 인아웃 매몰, 코 성형을 했다"며 구체적인 수술 내역과 후기를 가감 없이 밝혀왔다. 최근에도 추가적인 성형 사실을 고백하며 "악플은 달지 말아달라. 여자는 평생 관리가 필요하다"고 당부해 화제를 모았다.
한편 최준희는 배우 고(故) 최진실과 전 프로야구 선수 고(故) 조성민의 딸이다. 최진실과 조성민은 2004년 결혼했으나 4년 만에 이혼했으며, 이후 최준희와 오빠 최환희는 최진실의 품에서 성장했다. 그러나 최진실은 2008년 향년 39세의 나이로 세상을 떠나 안타까움을 안겼다.
