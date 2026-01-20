김영철, 역대급 폭설로 日서 고립…기차 운행도 중단 "사람이 아무도 없어"

[스포츠조선 이우주 기자 개그맨 김영철이 일본에서의 폭설로 고립될 위기에 처했다.

김영철의 유튜브 채널에서는 최근 '김영철 일본에 고립'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

휴가를 맞아 김영철은 일본의 눈의 마을이라 불리는 니가타현 쓰난 마치로 향했다. 쓰난 마치는 도쿄에서 기차 환승만 무려 3번 해야 하는 시골 마을. 마지막 환승을 앞뒀으나 김영철은 폭설로 인해 기차가 멈췄다는 비보를 접했다. 김영철의 지인은 "눈이 많이 와서 전철들이 다 지연됐는데 지금 본인(직원)도 확답을 줄 수 없다더라"라고 밝혔다.


갑작스러운 폭설로 기차 운행이 중단될 수도 있는 상항. 기차역에서 발이 묶인 김영철은 결국 택시를 타고 가기로 했다. 지인은 "눈 때문에 기차가 끊기네"라고 황당해했고 김영철 역시 예기치 못한 상황에 당황했다. 다행히 택시가 기차역 앞에 있었다. 택시비는 약 15만 원 정도라고.

무사히 택시를 탄 김영철은 "사람이 아무도 없다. 너무 영화 같아서 안 믿긴다"며 "일본어 못하고 여기 오면 여기까지 못 갈 거 같다. 지금 제설작업하고 계신다"고 토로했다. 겨우 호텔에 도착한 김영철은 마을을 뒤덮은 폭설에 또 한 번 놀랐다.

