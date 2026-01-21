'가능한 사랑' 전도연 "이창동 감독도 본인이 '착해졌다'고..살벌 아닌 행복한 현장"('넥스트 온 넷플릭스2026')

전도연은 21일 오전 서울 영등포구의 한 호텔에서 진행된 '넥스트 온 넷플릭스 2026' 행사에 참석해 새 영화 '가능한 사랑'을 소개했다.
전도연은 이창동 감독이 8년 만에 선보이는 신작 '가능한 사랑'으로 넷플릭스의 전세계 관객을 만난다. 전도연은 "이창동 감독님의 '가능한 사랑'이라는 작품으로 찾아 뵙게 됐다. '가능한 사랑'은 극과 극인 삶을 살았던 두 부부의 만남으로 인해 일상의 균열이 생기는 이야기다"라고 소개했다.
전도연은 "'자백의 대가'가 잘돼서 다행이라 생각한다. 넷플릭스를 통해 다양한 경험을 한 것 같다. 블랙코미디 극연기도 해보고 액션도 해봤다. 전세계 시청자들에게 그런 연기를 보여줄 수 있어서 기쁘다. 앞으로도 새로운 작품을 접할 수 있는 기회가 넷플릭스에서 많이 있으면 좋겠다"고 밝혔다.
이어 전도연은 "'밀양'을 했을 때는 정말 치열 살벌한 현장이었다면, 이번 현장에서는 즐겁게 촬영을 해보자고 다짐을 했었다. 정말로 놀라울 정도로 웃음이 끊이지 않는 현장이었다. 조인성 씨나 조여정 씨가 밝고 긍정적인 에너지가 있어서 저는 힐링이 되는, 촬영을 쉬고 싶은 생각이 드는데 거짓말처럼 눈을 뜨면 빨리 현장에 가고 싶을 정도로 힐링이 되는 현장이다. '이래도 되나' 싶을 정도로 이창동 감독님도 당황하시는 현장이다. 본인이 착해졌다고 하시더라"고 말했다.
'가능한 사랑'은 극과 극의 삶을 살아온 두 부부의 세계가 얽히며 네 사람의 일상에 균열이 퍼져가는 이야기를 그린 영화다. '버닝', '시', '밀양' 등 깊이 있는 서사와 섬세한 연출로 국내외에서 높은 평가를 받고 있는 이창동 감독의 8년 만의 차기작인 '가능한 사랑'은 두 부부를 중심으로 서로 다른 삶의 태도와 갈등을 조명하며 인물들이 마주하는 변화를 세밀하게 담아낼 예정이다. 캐스팅 라인업 역시 전 세계 영화 팬들의 이목을 집중시킨다. 영화 '밀양' 이후 이창동 감독과 다시 호흡을 맞추는 전도연은 '미옥' 역을 맡아 섬세하고 깊이 있는 연기를 선보일 전망이다.