박준규, 자식농사 대박났다...아들·며느리까지 배우 '집안이 연예계'

[스포츠조선 김수현기자] 결혼 30년이 넘었음에도 신혼 같은 스킨십부터 배우 며느리 공개까지, 박준규·진송아 부부의 유쾌한 일상이 공개된다.
박준규의 아내 사랑은 일상에서도 이어졌다. 한 침대에서 일어난 아내에게 팔베개는 물론, 정수리에 '모닝 뽀뽀'하는 모습으로 모두를 놀라게 했다. 신승환이 "이마도 아니고 정수리에 뽀뽀를 하냐?"며 놀라워하자, 박준규는 영상에서 "어제 뭐 먹고 잤냐? 머리에서 음식 냄새가 난다"며 달달한 분위기를 한순간에 깨뜨려(?) 폭소를 자아냈다.
박준규의 아들, 뮤지컬 배우 박종찬은 배우 이은지와 지난 2023년 결혼했다. 이어 박준규 아내가 "며느리와 정말 친구 같은 사이다"라면서도 "남편과 며느리는 (티격태격하는) '톰과 제리' 같은 사이다"라고 덧붙여 궁금증을 자아냈다. '배우 패밀리' 박준규 부부의 며느리 사랑은 방송을 통해 확인할 수 있다.
그러면서 박준규 아내는 시아버지인 故 박노식 배우와의 추억을 떠올렸다. 이성미가 "故 박노식 배우와는 사이가 어땠냐?"고 묻자, 박준규 아내는 "남편과의 첫 만남부터 누구 아들인지 알고 있었다. 내게 故 박노식 배우는 대선배님이자 존경하는 배우였다. 결혼보다 故 박노식 배우의 며느리가 된다는 것이 더 큰 감동이었고, 의미가 남달랐다"며 시아버지에 대한 존경심과 애정을 전했다.
이에 박준규는 "하나뿐인 며느리라 더욱 예뻐하실 수밖에 없었다"며 아내를 각별히 아껴준 아버지에 대한 마음을 전해 뭉클함을 더했다.
배우 박준규 부부의 일상은 오늘(21일) 오후 8시 TV CHOSUN <퍼펙트 라이프>에서 만나볼 수 있다.
