'스캔들' 손예진 "한복 너무 예쁘지만 무거워..손발이 묶인 느낌"

손예진은 21일 오전 서울 영등포구의 한 호텔에서 진행된 '넥스트 온 넷플릭스 2026' 행사에 참석해 '스캔들'을 소개했다.
손예진은 '스캔들'을 들고 넷플릭스를 찾는다. 손예진은 "'스캔들'은 프랑스 고전 소설 '위험한 관계'를 원작으로 만든 영화 '스캔들 남녀상열지사'가 시리즈로 재탄생한 작품이다. 저는 조씨 부인 역을 맡았다"고 소개했다.
이어 손예진은 "'스캔들'을 통해 아름다운 조선시대 풍경과 한옥을 만나볼 수 있을 것이다. 화려하고 비주얼적으로 강렬한 것들이 많이 보여지고 있는데, 우리 드라마는 조선시대 고증을 바탕으로 여백이 살아있는 미감을 표현하려고 노력했다. 한국적인 미가 드러난 한옥의 공간감 등을 섬세하게 담아내려고 노력했다. 아마 글로벌 팬분들이 한국의 조선시대에는 이런 아름다움이 있었다는 것을 더 새롭게 받아들여주지 않을까 싶다"고 말했다.
또 손예진은 "데뷔작 '취화선'을 제외하고는 (사극을) 처음으로 했다. 사극이 보기에는 아름답고 예쁘고, 전도연 선배님이 하셨던 '스캔들' 속의 조씨 부인인데, 한복이 너무 예쁜다 입는 순간 몸을 움직일 수가 없다. 입체적 패턴이 아니다 보니까 한복을 입고 양반 분들이 어떻게 살아갔을까, 손발이 묶인 느낌으로 머리도 그렇고 장식도 그렇고 무거웠다. 사실 가장 어려웠던 것은 제스처, 연기를 할 때 팔짱을 끼거나 짝다리를 짚는 것을 아예 할 수 없고, 손동작부터 정자세로 꼿꼿함을 유지하는 것이 어렵더라. 그 몇개월의 시간이 너무 고충이었다. 아름다움을 유지하는 것은 너무 어려운 것 같다"고 말했다.
'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 '조씨부인'과 조선 최고의 연애꾼 '조원'이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 '희연'의 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈다. 2003년 영화 '스캔들 - 조선남녀상열지사'를 원작으로 한다.