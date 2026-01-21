'11살 연하♥' 김종민, 2세 준비 중인데 큰일…정우·서빈이에 심쿵 "직관하고파"

2025 KBS 연예대상이 20일 서울 여의도 KBS에서 열렸다. 김종민이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.20/
[스포츠조선 김수현기자] KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 김준호 아들 정우와 랄랄 딸 서빈이의 세기의 대결이 펼쳐진다.
'슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌')는 2013년 처음 방송된 이래 13년 동안 국민의 사랑을 받고 있다. 2023년 은우에 이어 2025년 6월 2주차, 3주차 TV-OTT 비드라마 부문 출연자 화제성 부문에서 '슈돌' 정우가 2주 연속 10위권 안에 오르며 최연소 최강 화제성 형제임을 입증했고, 2025년 8월 2주차 동일 부문에서 '슈돌' 하루와 심형탁이 동시에 10위권에 진입해 시청자의 뜨거운 관심을 증명했다. (굿데이터코퍼레이션 기준) 또한 지난해 7월 제14회 '인구의 날' 기념 '대통령 표창'을 받아 '국민 육아 예능'의 위엄을 보여준 바 있다.
오늘(21일) 방송되는 '슈돌' 605회는 '우리 집에 왜 왔니?' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 호우부자 김준호, 은우, 정우는 랄랄, 서빈이를 만난다. '슈돌' 최강의 먹깨비 정우와 먹짱계의 샛별로 떠오른 서빈이의 만남이 기대를 모은다.
'우형제' 은우와 정우는 "먹짱 1등을 두고 대결하자"는 도전장에 '이 구역의 먹짱킹'다운 포스를 뽐낸다. 특히 정우는 "내가 다 먹어줄게~"라며 남다른 기세로 파이팅 포즈를 지어 귀여움을 자아낸다.
'슈돌' 최고의 먹짱 자리를 두고 정우와 서빈이의 먹방 대결이 펼쳐진다. 먹짱 대결 1차전 음식은 스파게티로, 정우는 파인다이닝을 찾은 왕자님 같은 자태를 드러낸다.
'포크 돌돌 스킬'을 사용하며 깔끔하게 면을 호로록 흡입하며 우아함이 넘치는 스파게티 먹방을 펼친 것. 반면 서빈이는 전매특허인 '고개 뒤로 꺾기'와 '맨손 먹방'으로 김준호를 놀라게 한다.
닭백숙이 먹짱 대결 2차전 음식으로 등장하자 정우는 "서빈아 많이 먹고 가라"라며 동생을 챙겨주며 오빠미를 뽐내 기특함을 자아낸다. 하지만 육식 김정우 선생답게 서빈이가 정우의 식판 위 닭고기를 노리자 "안돼! 안돼!"라며 자신의 닭고기를 사수해 웃음을 터지게 만든다고.
특히 MC 김종민은 "정우랑 서빈이의 먹방 대결을 직관하고 싶다"라며 정우와 서빈이의 먹짱 매력에 흠뻑 빠져버렸다는 후문.
정우의 오빠 매력과 정우와 서빈이의 먹짱 대결의 결과는 오늘 방송되는 '슈돌'에서 확인할 수 있다.