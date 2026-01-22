장진 감독, 10년만에 신작 연극 '불란서 금고'…"신구, 압도적 존재감에 영감받아 집필→호흡만으로 무대채우시더라" [고재완의 컬처&]

[고재완의 컬처&] 초호화 캐스팅으로 개막 전부터 화제를 모으고 있는 연극 '불란서 금고: 북벽에 오를 자 누구더냐'(이하 불란서 금고)가 1차 티켓 오픈과 동시에 주요 예매처에서 예매 랭킹 1위를 차지하며 폭발적인 관심을 입증했다. 이번 작품은 방송과 영화 그리고 연극 등 다방면에서 활동하고 있는 장진 감독이 2015년 '꽃의 비밀' 이후 약 10년 만에 집필한 신작 희곡으로, 개막 소식과 함께 공개된 티저 포스터와 화려한 캐스팅 라인업만으로도 예매 열기를 뜨겁게 달궜다.
장 감독은 '불란서 금고'를 통해 특유의 독보적인 언어유희와 리듬감을 정공법으로 밀어붙인 블랙코미디를 선보인다. 작품의 배경은 은행 건물 지하다. '밤 12시, 모든 전기가 나가면 우린 금고를 연다'는 단 하나의 규칙 아래 다섯 명이 모이며 계획은 시작된다. 서로의 이름도, 과거도 모른 채 진행되는 이 작전은 결국 균열을 드러내고, 각자의 계산과 욕망이 맞물리며 상황은 걷잡을 수 없는 방향으로 흘러간다. 장진 특유의 리듬감 있는 대사와 정확한 타이밍은 스릴러의 긴장 속에서도 웃음을 만들어내며, 100분간 이어지는 심리적 압박과 그 끝에서 터지는 폭소가 함께 펼쳐진다.
부제 '북벽에 오를 자 누구더냐'는 극 중 등장하는 '북벽 장춘'이라는 우화에서 비롯된다. "북벽에 오른 자가 모든 것을 차지한다"는 이 이야기는 인물들의 욕망을 상징한다. 제한된 공간과 단순한 조건 속에서 인물들의 목적과 선택이 교차하고, 각자가 생각한 '북벽'이 실은 서로 다르다는 것이 드러난다. 장진은 이 우화를 통해 우리는 무엇을 위해, 어디까지 오르려 하는가라는 질문을 던진다. 티저 포스터는 강렬한 붉은색 배경으로 작품의 에너지와 인물들의 욕망을 직관적으로 드러낸다. 금고 문 틈 사이로 새어 나오는 빛은 정전 직전의 순간을 상징하며, 모든 선택이 드러나기 직전의 긴박한 상황을 예고한다.
장 감독은 10년 만에 신작을 집필하게 된 결정적인 계기로 연극 '고도를 기다리며' 속 신구가 보여준 압도적인 존재감을 꼽았다. 말보다 존재와 호흡만으로 무대를 가득 채우는 거장의 연기에 깊은 영감을 받아, 배우들의 앙상블과 관계의 힘이 극대화된 작품을 다시 쓰고 싶어졌다는 설명이다. 이어 그는 이번 작품을 통해 욕망 앞에서 흔들리고 예상치 못한 상황에 웃음을 터뜨리는 인간의 모습이 세대를 넘어 공감될 수 있을 것이라며, 공연장에서 전 세대가 함께 웃을 수 있는 연극이 되기를 바란다는 소회를 전했다.
사진=NOL티켓 캡처
캐스팅은 더없이 화려하다. 대한민국 최고령 배우 신구를 필두로 성지루, 장현성, 정영주, 장영남, 최영준, 조달환, 안두호, 김한결, 주종혁, 김슬기, 금새록까지, 이름만으로도 신뢰를 주는 12명의 배우가 대거 합류했다. 어느 페어를 선택하더라도 연기력에 빈틈이 없는 '믿고 보는 캐스팅'을 완성하며 기대감을 최고조로 끌어올리고 있다. 제작진은 이번 캐스팅에 대해 "배우 간의 앙상블과 호흡, 작품 특유의 리듬감을 완벽히 구현할 수 있는 실력파 배우들을 모시는 데 최우선을 두었다"며 작품의 완성도를 예고했다.
가장 먼저 눈길을 끄는 인물은 전설적인 금고털이 기술자 맹인 역의 신구다. 그는 이번 작품에 대해 "대본을 처음부터 끝까지 웃으면서 읽은 건 처음이었을지도 모르겠다"며 "나를 생각하고 썼다고 하더라. 그런 대본을 보고 안 할 수가 없었다"고 출연을 결정한 이유를 밝혔다. 같은 역에는 탄탄한 내공의 성지루가 더블 캐스팅돼 또 다른 매력의 맹인을 선보인다.
논리와 원칙으로 상황을 통제하는 교수 역은 장현성과 김한결이 맡아 극의 중심을 잡고, 목적을 향해 거침없이 움직이는 현실주의자 밀수 역에는 정영주와 장영남이 출연해 강렬한 에너지를 발산한다. 본능적인 행동대장 건달 역은 최영준과 이번 작품으로 연극 무대에 첫 도전하는 주종혁이 맡아 극의 긴장감을 더할 예정이다. 은행을 가장 잘 아는 인물인 은행원 역에는 '장진식 코미디'의 리듬을 정확히 짚어내는 김슬기와 첫 무대 도전에 나선 금새록이 낙점됐다. 또 공연 전까지 베일에 싸여 더욱 궁금증을 자아내는 그리고 역은 조달환과 안두호가 맡아 작품의 반전과 활력을 책임진다.
누구의 무대를 선택하더라도 연기력에 대한 신뢰가 전제되는 배우들이 한자리에 모였다는 사실만으로도 이번 공연의 무게감은 남다르다. 압도적인 내공을 갖춘 12인의 배우가 장진 연출이 설계한 치밀한 대본 위에서 어떤 폭발적인 시너지를 보여줄지 벌써부터 공연계의 귀추가 주목되고 있다.
'불란서 금고'는 오는 3월 7일부터 5월 31일까지 대학로 NOL 서경스퀘어 스콘 1관에서 공연한다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com