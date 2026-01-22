윤진이, 결국 '활동 중단' 선언…"육아 병행 쉽지 않았다"
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 윤진이가 개인 유튜브 채널 활동을 잠정 중단한다.
육아와 촬영을 병행하며 달려왔던 그는 구독자들에게 미안함과 고마움을 함께 전했다.
윤진이는 21일 자신의 유튜브 채널 진짜 윤진이 공지를 통해 "저에게 재정비 시간이 필요해 조금만 쉬어가려고 한다"고 밝혔다.
구독자 애칭인 '공주님들'을 향해 그는 "매주 만나고 싶었는데 이런 소식을 전하게 돼 정말 아쉽다"며 솔직한 심경을 털어놨다.
그는 "육아와 병행하려 했지만 마음처럼 쉽지 않았다"며 "조금 더 지치기 전에 잠시 숨을 고르고, 따뜻한 에너지로 채워 다시 돌아오고 싶다"고 설명했다.
이어 "그동안 공주님들도 밥 잘 챙겨 드시고, 잠도 푹 자면서 몸과 마음 모두 건강하셨으면 한다"며 진심 어린 당부를 남겼다. 끝으로 "곧 더 좋은 영상으로 인사드리겠다"며 복귀 의지도 분명히 했다.
이 같은 소식에 구독자들은 "두 아이 키우며 촬영까지 병행한 게 대단하다", "방전되기 전에 쉬는 게 맞다", "푹 쉬고 돌아오길 기다리겠다" 등 응원의 메시지를 쏟아냈다.
한편 윤진이는 지난 2012년 SBS 드라마 '신사의 품격'으로 데뷔해 라이징스타로 떠올랐으며, 이후 '괜찮아, 사랑이야', '신사와 아가씨' 등에 출연했다.
지난 2022년 금융인이자 비연예인 김태근 씨와 결혼해 슬하 2녀를 두고 있다.
narusi@sportschosun.com
