윤진이, 결국 '활동 중단' 선언…"육아 병행 쉽지 않았다"

기사입력 2026-01-22 11:15


윤진이, 결국 '활동 중단' 선언…"육아 병행 쉽지 않았다"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 윤진이가 개인 유튜브 채널 활동을 잠정 중단한다.

육아와 촬영을 병행하며 달려왔던 그는 구독자들에게 미안함과 고마움을 함께 전했다.

윤진이는 21일 자신의 유튜브 채널 진짜 윤진이 공지를 통해 "저에게 재정비 시간이 필요해 조금만 쉬어가려고 한다"고 밝혔다.

구독자 애칭인 '공주님들'을 향해 그는 "매주 만나고 싶었는데 이런 소식을 전하게 돼 정말 아쉽다"며 솔직한 심경을 털어놨다.

그는 "육아와 병행하려 했지만 마음처럼 쉽지 않았다"며 "조금 더 지치기 전에 잠시 숨을 고르고, 따뜻한 에너지로 채워 다시 돌아오고 싶다"고 설명했다.

이어 "그동안 공주님들도 밥 잘 챙겨 드시고, 잠도 푹 자면서 몸과 마음 모두 건강하셨으면 한다"며 진심 어린 당부를 남겼다. 끝으로 "곧 더 좋은 영상으로 인사드리겠다"며 복귀 의지도 분명히 했다.

이 같은 소식에 구독자들은 "두 아이 키우며 촬영까지 병행한 게 대단하다", "방전되기 전에 쉬는 게 맞다", "푹 쉬고 돌아오길 기다리겠다" 등 응원의 메시지를 쏟아냈다.

한편 윤진이는 지난 2012년 SBS 드라마 '신사의 품격'으로 데뷔해 라이징스타로 떠올랐으며, 이후 '괜찮아, 사랑이야', '신사와 아가씨' 등에 출연했다.


지난 2022년 금융인이자 비연예인 김태근 씨와 결혼해 슬하 2녀를 두고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

풍자, 위고비 부작용에도 27kg 빼더니 "결혼 준비할 것" 선언

2.

'김태현♥' 미자, 48→100kg 찌고 '투턱' 된 얼굴...알고보니 "AI랑 놉니다"

3.

현주엽 아들, 충격 고백 "폐쇄병동만 3번 입원, 정신과는 새장 같아"

4.

'도경완♥' 장윤정, 결혼 13년만에 각방 고백 "남편은 거실 소파에서 자"

5.

차승원, 인성폭로 터졌다…69억 빚 시절 이상민이 밝힌 '그 행동'

연예 많이본뉴스
1.

풍자, 위고비 부작용에도 27kg 빼더니 "결혼 준비할 것" 선언

2.

'김태현♥' 미자, 48→100kg 찌고 '투턱' 된 얼굴...알고보니 "AI랑 놉니다"

3.

현주엽 아들, 충격 고백 "폐쇄병동만 3번 입원, 정신과는 새장 같아"

4.

'도경완♥' 장윤정, 결혼 13년만에 각방 고백 "남편은 거실 소파에서 자"

5.

차승원, 인성폭로 터졌다…69억 빚 시절 이상민이 밝힌 '그 행동'

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독! 황희찬(PSV, 29) 1000만파운드 매각 미쳤다…울버햄튼 공중분해 유력→"HWANG 미친 가성비 영입"

2.

'대반전' 이강인(AT 마드리드, 24) PSG 삭제! 859억 이적 두고 전쟁났다…프랑스vs스페인, '간다vs안간다' 첨예한 대립

3.

한화 보면 삼성이 보인다..KIA의 불펜 싹쓸이, 활짝 열린 빅세일 시장, 삼성은 왜 '구경'만 했을까?

4.

인고의 기다림 끝 1년 제대로 쓴 '좌완 파이어볼러', 왜 한화를 떠났나? 시장관심, 없었던 게 아니었다

5.

"中 축구 이제 무시 못 합니다!" 일본마저 경계심 가득…'철벽 수비' 뒤바뀐 아시아 판도→한국의 '위상 추락'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.