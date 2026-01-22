정주리 시아버지, 다섯 아들 낳은 며느리에 경고 “다섯째 돌잔치가 마지막”

2026-01-22


[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 정주리의 시아버지가 여섯째 돌잔치는 없다며 신신당부해 웃음을 안겼다.

21일 '정주리' 채널에는 '다섯째 도준이의 첫 생일'이라는 영상이 공개됐다.

정주리는 친정에서 다섯째 도준이의 돌잔치를 열었다. 양가 가족이 모두 모여 북적인 가운데, 정주리 시아버지는 "우리 도준이의 생일을 축하하고 무럭무럭 건강하게 커줬으면 좋겠다. 사랑한다. 마지막 돌잔치에 참석했다"라며 축하 인사를 남겼다. 정주리가 "마지막이요?"라고 묻자, 시아버지는 "마지막이잖아!"라고 강조해 웃음을 안겼다.


시아버지는 또 "손자를 다섯 명 낳아주는 며느리가 어디 있나"라면서도 "진짜 마지막 돌잔치에 참석했다"라고 다시금 강조해 폭소를 자아냈다.

정주리는 돌잔치에 참석한 가족이 준 현금 등 선물을 공개, "제가 아이를 다섯 명이나 낳아서 주변 어르신분들이 많이 힘들다"라며 고마움을 전했다.

한편 정주리는 2015년 비연예인과 결혼했으며 슬하에 다섯 아들을 뒀다.

