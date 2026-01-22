차승원, 인성폭로 터졌다…69억 빚 시절 이상민이 밝힌 '그 행동'

기사입력 2026-01-22 09:06


차승원, 인성폭로 터졌다…69억 빚 시절 이상민이 밝힌 '그 행동'

차승원, 인성폭로 터졌다…69억 빚 시절 이상민이 밝힌 '그 행동'

차승원, 인성폭로 터졌다…69억 빚 시절 이상민이 밝힌 '그 행동'

[스포츠조선 김준석 기자] 이상민이 인생의 바닥을 찍었던 시절, 곁을 지켜준 인물로 배우 차승원을 언급하며 고마움을 전했다.

이상민은 최근 자신의 유튜브 채널 프로듀서 이상민을 통해 제국의 아이들 김동준, SF9 재윤과 함께 가요계 2~3세대 시절을 돌아보는 대화를 나눴다.

이날 영상에서는 데뷔 초기 오디션 일화부터 생계와 꿈 사이에서의 고민까지 솔직한 이야기가 오갔다.

김동준은 "17살 때 대전 방송국에서 열린 친친가요제에 친구를 따라갔다가 캐스팅됐다"고 회상했고, 재윤은 "집안에 보탬이 되고 싶어서 23살에 데뷔했다"고 밝혔다.

이를 듣던 이상민은 재윤의 얼굴을 바라보다 뜻밖의 인물을 떠올렸다며 말을 이었다.

이상민은 "딱 보자마자 차승원 형 얼굴이 겹쳐 보였다"며 "그분은 정말 선한 사람"이라고 운을 뗐다. 이어 "내가 정말 힘들고 가난하고, 인생이 망했다고 느끼던 시절이 있었다. 그때 승원이 형이 내가 다니던 운동 코치에게 직접 연락해서 '상민이 좀 잘 가르쳐달라'고 부탁해줬다"고 당시를 떠올렸다.

그는 "고마운 사람의 얼굴은 오래 남는다. 아무 조건 없이 손을 내밀어준 그때의 얼굴이 아직도 기억난다"며 "그 시절엔 그런 배려 하나가 사람을 다시 버티게 만든다"고 덧붙였다.

이를 들은 재윤은 "정말 영광이다"라며 감동한 모습을 보였다.


이상민은 과거 사업 실패로 약 69억 원에 달하는 빚을 떠안았던 사실을 여러 차례 고백한 바 있다. 2005년부터 채무를 갚기 시작한 그는 2024년 한 방송을 통해 20년 만에 모든 빚을 청산했다고 밝혀 많은 응원을 받았다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

현주엽 아들, 충격 고백 "폐쇄병동만 3번 입원, 정신과는 새장 같아"

2.

풍자, 위고비 부작용에도 27kg 빼더니 "결혼 준비할 것" 선언

3.

'김태현♥' 미자, 48→100kg 찌고 '투턱' 된 얼굴...알고보니 "AI랑 놉니다"

4.

'도경완♥' 장윤정, 결혼 13년만에 각방 고백 "남편은 거실 소파에서 자"

5.

'류현진♥' 배지현, 결혼 후 경력단절 심경 "남편은 방송 안 하길 바라는 느낌"

연예 많이본뉴스
1.

현주엽 아들, 충격 고백 "폐쇄병동만 3번 입원, 정신과는 새장 같아"

2.

풍자, 위고비 부작용에도 27kg 빼더니 "결혼 준비할 것" 선언

3.

'김태현♥' 미자, 48→100kg 찌고 '투턱' 된 얼굴...알고보니 "AI랑 놉니다"

4.

'도경완♥' 장윤정, 결혼 13년만에 각방 고백 "남편은 거실 소파에서 자"

5.

'류현진♥' 배지현, 결혼 후 경력단절 심경 "남편은 방송 안 하길 바라는 느낌"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독! 황희찬(PSV, 29) 1000만파운드 매각 미쳤다…울버햄튼 공중분해 유력→"HWANG 미친 가성비 영입"

2.

'대반전' 이강인(AT 마드리드, 24) PSG 삭제! 859억 이적 두고 전쟁났다…프랑스vs스페인, '간다vs안간다' 첨예한 대립

3.

인고의 기다림 끝 1년 제대로 쓴 '좌완 파이어볼러', 왜 한화를 떠났나? 시장관심, 없었던 게 아니었다

4.

"中 축구 이제 무시 못 합니다!" 일본마저 경계심 가득…'철벽 수비' 뒤바뀐 아시아 판도→한국의 '위상 추락'

5.

"마침내 중국 축구에 '히딩크' 등장했다" 스페인 푸체 감독이 U-23 아시안컵에 몰아친 충격적인 결과.. '죽기살기로 하면 중국도 변한다'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.