현주엽 아들, 충격 고백 "폐쇄병동만 3번 입원, 정신과는 새장 같아"

[스포츠조선 정유나 기자] 전 농구선수 현주엽의 아들이 반복된 정신과 입원 경험과 관련해 "폐쇄병동만 세 번 있었다"며 당시의 힘들었던 기억을 솔직하게 털어놨다.
21일 방송된 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3' 말미 공개된 예고편에는 현주엽과 아들 현준희의 이야기가 담겼다.
현주엽과 아들 준희는 정신과 진료를 받기 위해 외출에 나섰다. 이동 중 차 안에서 현주엽은 아들에게 "오랜만에 같이 나오니까 좋다. 그래도 오늘 병원 간다고 해서 다행이다"라고 말했다.
그러나 준희는 어딘가 불편한 기색을 드러냈다. 결국 그는 조심스럽게 "이런 말 해서 미안한데 병원에는 안 들어가고 카페에 있겠다. 상담을 받아도 마음이 편하지 않다"고 털어놨다.
두 사람은 인근 카페에서 마주 앉아 진지한 대화를 이어갔다. 현주엽이 "병원 가는 게 왜 그렇게 싫으냐"고 묻자, 준희는 "병원에 갔다가 갑자기 입원하게 된 경우가 꽤 있지 않느냐"고 답했다.
이에 현주엽은 "너를 속이고 입원시킨 게 아니다"라고 해명했지만, 준희는 "약만 받으러 가자고 해놓고 결국 입원한 적도 있었다"고 반박했다. 현주엽이 "아빠가 입원시킨 게 아니라 선생님이 필요하다고 해서 한 거다"라고 설명하자, 팽팽한 분위기가 이어졌다.
이후 준희는 제작진과의 인터뷰에서 "네 번 입원했는데 그중 세 번은 폐쇄병동이었다"며 "저에게 정신과 병원은 새장 같은 느낌이다. 자유를 보장받지 못하는 공간처럼 느껴진다"고 솔직한 심정을 털어놨다.
한편 근무 태만과 갑질 의혹을 겪은 현주엽은 40kg가량 체중이 빠질 정도로 마음고생이 심했고, 정신과 처방 약을 복용 중인 상태다. 아들 준희 역시 불면증, 호흡곤란, 악몽 등으로 입원치료까지 할 정도로 고생하며 정신과 약을 복용 중이다. 결국 준희는 주변의 곱지 않은 시선으로 인해 고교를 휴학했고, 좋아하던 농구까지 그만두며 학창 시절은 고1에서 멈춰버렸다. 특히 준희는 "아빠는 제 꿈이자 가장 멋진 사람이었는데 지금은 '망가진 영웅'이다"라며 속마음을 밝혀 안타까움을 자아냈다.