'4억 분양 사기' 이수지, 절친 지예은 한마디에 감동 "재산 절반 주겠다고" ('아니근데진짜')

기사입력 2026-03-13 14:10


[스포츠조선 이게은기자] 배우 지예은이 절친 개그우먼 이수지에게 애틋함을 드러냈다.

매회 색다른 콘셉트로 재미를 주는 신개념 설정 토크쇼 SBS '아니 근데 진짜!'에 지예은, 정상훈이 출연했다. 두 사람은 등장부터 이수지와 격렬한 몸싸움을 벌이며 어디서도 본 적 없는 환상의 케미를 선보일 예정이다.

이날 지예은은 "탁재훈에게 여자 친구가 있는 것 같다"고 폭로해 현장을 발칵 뒤집었다. 그는 "오랜만에 탁재훈에게 전화가 와서 받았는데, 갑자기 의문의 여성이 대신 전화를 받아 자신과 탁재훈 사이를 의심했다"며 당시 상황을 떠올렸다. 급기야 지예은은 그 여인에게 "우리 오빠한테 전화하지 마라, 내가 누군지 아냐"며 추궁을 받다 결국 여인의 정체를 알고 배신감에 대성통곡을 했다고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 지예은을 눈물 나게 한 여성의 정체는 본 방송을 통해 확인할 수 있다.


이어 지예은이 전세 사기를 당한 이수지에게 전 재산의 절반을 내어주려 했던 사연을 공개해 모두를 놀라게 했다. 그는 "'SNL' 촬영 당시 점심시간마다 이수지가 혼자 나가길래 밥을 먹으러 가는 줄 알았는데, 알고 보니 전세 사기 때문에 동사무소에 가던 거였다"며 안타까운 상황을 전했다. 이에 지예은은 먼저 돈을 빌려주겠다고 나선 사실을 공개, 두 사람의 남다른 우정을 과시해 놀라움을 자아냈다.

한편 지예은은 마음에 드는 사람에게 더 다가가지 못하는 스타일이라고 고백했다. 절친 이수지도 답답해 연애 상담을 포기했을 정도라고 하는데 이에 MC들이 "남자에게 차인 적 있냐"고 묻자 "차인 적 없다, 난 진국인 스타일"이라며 강한 자신감을 드러내 웃음을 자아냈다. 이어 지예은이 첫 키스를 20살에 했다고 공개하자, 이를 들은 이수지는 "진짜 빠르다, 나는 29살에 처음 했다"고 밝혀 현장을 폭소케 했다.

지예은, 정상훈과 함께한 SBS '아니 근데 진짜!' 7회는 16일 (월) 밤 10시 10분에 방송된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

