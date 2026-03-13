'월드컵 우승 하겠습니다' 일본 이러다 대국민 사과각, 쿠보-미토마-도안 '일본 3대장' 합쳐도 겨우 손흥민급...최강 자부 2선 부진 한숨

[스포츠조선 김대식 기자]일본이 월드컵 우승을 외치기엔 2선 자원들의 활약이 너무 부진하다.
모리야스 하지메 일본 감독과 일본축구협회는 2026년 북중미 월드컵에서 대회 우승을 노리겠다는 각오로 임하고 있다. 아직 월드컵에서 8강 진출도 해보지 못한 일본이다. 일본이 우승까지는 아니더라도, 역대 최고 성적을 위해서는 일본이 자랑하는 2선이 맹활약해야 한다.
그런데 일본 2선 자원들은 대회를 앞두고 모두 부진에 허덕이고 있다. 가장 대표적인 선수가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 뛰고 있는 카오루 미토마다. 브라이튼의 에이스인 미토마는 지난 시즌 리그에서만 10골 4도움을 터트리면서 최고의 1년을 보냈다.
이번 시즌은 정반대다. 리그 19경기에서 2골 1도움이 전부다. 공격 포인트 3개 중 2개가 리그 4라운드 전에 달성한 기록. 지난해 10월에 당했던 부상 여파인지 경기력이 전혀 돌아오지 않고 있다. 최근 15경기에서 단 1골에 그치고 있다. 원래 경기력보다 영향력에서 더 좋은 평가를 받은 선수지만 요즘은 그렇지도 않다. 왼쪽 주전으로 나설 예정인 미토마가 이렇게 부진하다면 일본은 난감할 것이다.
반대편도 심각하다. 이강인과 매번 비교되는 쿠보 타케후사는 리그 2골 3도움에 그치고 있다. 쿠보는 2025~2026시즌 개막전에서 1호골을 터트린 후 무려 14경기 만에 득점을 터트려 레알 소시에다드 팬들에게 사과 세리머니까지 펼쳤다. 이후 연속 도움을 기록하면서 살아나는 것처럼 보였지만 햄스트링 부상으로 4월 초에 복귀할 예정이다. 쿠보는 2022~2023시즌 이후로 계속 공격 포인트 생산력이 감소하는 중이라 지금의 하락세를 무시할 수가 없다.
쿠보 대신 주전으로 나설 수도 있는 도안 리츠의 상황도 180도 달라졌다. 2024~2025시즌 프라이부르크에서 리그 10골 8도움으로 독일 분데스리가 정상급 2선으로 거듭난 선수다. 이번 시즌 프랑크푸르트로 이적해 잘 적응하는 것처럼 보였다. 리그 11라운드까지 3골 4도움, 하지만 최근 리그 14경기에서 1골 1도움이다. 결국 주전 경쟁에서 밀려나 최근에는 벤치에서 교체 자원으로 뛰고 있다.
세 선수의 2025~2026시즌 리그 공격 포인트를 다 합해도 8골 9도움에 불과하다. 유럽 리그가 아니라는 걸 감안해야겠지만 손흥민의 2025시즌 LA FC 기록이 12골 4도움이다.
이렇게 측면 자원이 부진할 때는 중앙에서라도 방안을 찾아야 한다. 그러나 일본 최고 공격형 미드필더인 미나미노 타쿠미는 십자인대 파열 부상으로 이번 대회에 참가할 수가 없다. 아시아 최강을 자부했던 일본이지만 2선 자원들의 최근 모습은 한숨만 나올 것이다.
최전방에서 해결사 역할을 기대했던 우에다 아야세의 득점력도 의구심이 커지고 있는 지경이다. 리그 24경기 20골 2도움으로 네덜란드 득점왕을 예약 중이지만 최근 2달 반 만에 득점포를 가동했다. 또한 리그보다 수준이 높은 유로파리그 6경기에서는 겨우 1골에 그치고 있다. 월드컵과 같은 세계 최고 무대에서도 통할지가 우려되고 있다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com