‘부부의 세계’ 김희애 아들 전진서, 성인 연기자로 성장..훌쩍 큰 근황

기사입력 2026-03-13 15:05


‘부부의 세계’ 김희애 아들 전진서, 성인 연기자로 성장..훌쩍 큰 근황
세상에 없는 이웃: 뱀파이어 남친들(왼쪽), 부부의 세계

‘부부의 세계’ 김희애 아들 전진서, 성인 연기자로 성장..훌쩍 큰 근황

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 전진서가 '세상에 없는 이웃: 뱀파이어 남친들'에서 뱀파이어 캐릭터를 제대로 살렸다.

지난 5일 공개된 레진스낵 '세상에 없는 이웃: 뱀파이어 남친들'은 기억을 되찾고 싶은 뱀파이어 '아서'가 세상에 쓸모 있는 사람이 되고 싶은 소녀 '한수'를 만나 잃어버린 기억을 찾기 위해 위험한 공존을 시작하게 되는 이야기를 그린 세로형 숏드라마다. 전진서는 주인공 '아서' 역을 맡아 순수하고 해맑은 분위기 속에 미스터리한 면모를 품은 '2026년 버전 뱀파이어'를 인상적으로 표현했다.

돈이 필요해 뱀파이어의 아지트를 찾은 한수의 갑작스러운 입맞춤으로 자신에게 잃어버린 기억이 있다는 사실을 알게 된 아서. 그는 기억을 찾기 위해 한수와 함께 지내기 시작하고, 그 과정에서 낯선 감정을 배우며 새로운 변화를 겪는다. 피를 팔기 위해 찾아온 사람들의 사연에 귀 기울이고 문제를 해결해 나가며 이전과는 다른 삶을 살아가기 시작한다.

그러나 한수로 인해 흡혈귀의 본분을 잊고 지워진 위험한 기억에 가까워지는 아서를 지키고 싶었던 '강우'는 한수를 경계하며 두 사람을 떼어놓으려 하고, 이 가운데 뱀파이어 형제 사이의 신뢰가 흔들리며 갈등은 점차 고조된다.

전진서는 새로운 관계 속에서 변화하는 감정을 섬세하게 표현하며 색다른 뱀파이어 서사를 완성했다. 깊은 눈빛으로 미스터리한 분위기부터 코믹, 로맨스까지 다양한 장르의 결을 자연스럽게 풀어냈고, 기억을 찾아가는 과정에서 겪는 혼란과 분노의 감정을 미세한 표정 변화로 그려내며 몰입도를 높였다. 동시에 캐릭터의 순수하고 밝은 면모가 강조되는 순간에는 배우 본연의 풋풋한 매력이 더해져 캐릭터의 입체감을 살렸다.

숏드라마 특유의 빠른 전개 속에서도 눈길을 사로잡는 비주얼과 안정적인 연기력으로 첫 주연 캐릭터를 안정적으로 소화한 전진서. '상속자들', '미스터 션샤인', '부부의 세계' 등 다수 작품에서 아역 배우로 존재감을 보여주며 쌓아온 경험을 바탕으로, 성인 연기자로서의 새 출발을 인상적으로 알렸다. 한층 깊어진 연기력으로 앞으로의 행보에 대한 기대를 높인다.

tokkig@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰③] '아너' 정은채 "♥김충재 응원, 힘들 게 뭐가 있어..고마울뿐"

2.

박명수, '왕사남' 장항준 감독에 팩폭…"호랑이 CG 그게 뭐야"

3.

‘부부의 세계’ 김희애 아들 전진서, 성인 연기자로 성장..훌쩍 큰 근황

4.

故 김새론은 말이 없을 뿐..김수현 “28억 못 줘, 미성년 교제 루머 사실무근”

5.

황보라母, 사고로 시퍼런 턱멍에도 손자 걱정...눈물 흘리며 "첫 낮잠 괜찮나"

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰③] '아너' 정은채 "♥김충재 응원, 힘들 게 뭐가 있어..고마울뿐"

2.

박명수, '왕사남' 장항준 감독에 팩폭…"호랑이 CG 그게 뭐야"

3.

‘부부의 세계’ 김희애 아들 전진서, 성인 연기자로 성장..훌쩍 큰 근황

4.

故 김새론은 말이 없을 뿐..김수현 “28억 못 줘, 미성년 교제 루머 사실무근”

5.

황보라母, 사고로 시퍼런 턱멍에도 손자 걱정...눈물 흘리며 "첫 낮잠 괜찮나"

스포츠 많이본뉴스
1.

"오타니 어떻게 상대하냐고? 전 타석 볼넷 주지" 도발에 안넘어간 대인배 "당신 배트 만질 것"

2.

'아직 1구도 안 던졌는데…' 롯데 한동희, 경기 시작 직전 긴급 교체 왜? 박승욱 투입 [부산현장]

3.

"오히려 지금 매 맞는 게 낫다" 완벽주의자인가? '위태위태' 야심차게 고른 아쿼의 갈짓자 행보, 그런데 상대팀 반응은 '우와', 베테랑 사령탑, 눈 하나 깜짝 안한다

4.

'월드컵 우승 하겠습니다' 일본 이러다 대국민 사과각, 쿠보-미토마-도안 '일본 3대장' 합쳐도 겨우 손흥민급...최강 자부 2선 부진 한숨

5.

SSG 김재환, 이적 후 첫 홈런 쾅! '챔필 가볍게 넘겼다' [광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.