"눈앞에서 갑자기 사라졌다" 우승 도전 위한 액땜? '타구 맞은' 이강철 감독 "멍이 들었더라" [부산현장]

기사입력 2026-03-13 13:06


사진제공=KT 위즈

[부산=스포츠조선 김영록 기자] 일이 잘 풀리려고 하는 걸까. 이강철 KT 위즈 감독이 시범경기 첫날부터 진땀을 흘렸다.

13일 부산 사직구장에서 만난 이강철 감독은 전날 시범경기 개막전 패배에도 여유가 있었다.

무엇보다 올시즌 투수 전력에 자신감이 있다. 외국인 투수 맷 사우어-케일럽 보쉴리에 대한 신뢰도 있고, 고영표-소형준-오원석으로 이어지는 토종 3인방은 국내 최강을 자부한다. 아시아쿼터 스기모토 코우키의 평가도 좋다.

지난해 빈약한 불펜 때문에 고생했던 반면, 올해는 기존의 원상현-이상동-김민수-손동현-우규민 등에 한승혁-스기모토-박지훈이 더해졌다. 마무리 박영현의 부담이 한층 덜어질 전망. 이강철 감독은 "엔트리에 누굴 넣을지 고민"이라며 껄껄 웃었다.

김현수-최원준이 FA로 보강되면서 외국인 선수 샘 힐리어드까지, 타선에도 자신감이 붙었다. 유격수 자리엔 신인 이강민이 유력하다. 전날 멋진 다이빙캐치를 펼치는 등 3유간 깊은 쪽 수비에도 당황하지 않는 침착함이 돋보였다.


이강철 감독은 전날 롯데 황성빈의 타구에 맞는 '사고'도 겪었다. 그는 "저기서 타구가 오는 걸 봤다. '왔어, 왔어'하는데 내가 선글라스를 쓰고 있다보니, 덕아웃 근처에서 타구를 놓쳤다"면서 멋쩍게 웃었다. 그는 "다리 끝쪽에 맞아서 덜 아팠다. 살짝 멍만 들었다"고 덧붙였다.

고영표-소형준이 빠진 상황에서 이들을 뒷받침할 백업 선발진도 점검중이다. 부상으로 빠져있는 배제성이 있고, 전날 롯데전에는 주권이 선발로 등판해 3이닝 무실점으로 잘 던졌다. 이강철 감독은 "체인지업 좋고 커브 잘 쓰지 않나. 향후 (대체)선발 쪽으로 활용해보려고 한다"고 설명했다.

9회초 1타점 3루타를 때린 류현인에 대해서는 "어젠 참 야무지게 쳤다. 어쨌든 간에 (퓨처스)4할 타자니까, 스윙만 괜찮으면 김상수-허경민이 쉬는날 주전으로 써보려고 한다"고 덧붙였다.


부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

