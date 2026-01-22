풍자, 위고비 부작용에도 27kg 빼더니 "결혼 준비할 것" 선언

기사입력 2026-01-22 06:12


[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 풍자가 배우 선우용여와 다이어트·결혼 토크를 나눠 눈길을 끌었다.

21일 선우용여의 유튜브 채널에는 'MZ 부부들에게 임신 강요하다 호되게 혼나버린 81세 선우용여의 최후'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 선우용여가 '대한민국문화연예대상'에서 대상을 받는 모습이 담겼다.

시상식 대기실에 앉아 있던 선우용여에게 후배 연예인들이 차례로 다가와 인사를 건넸다.


이때 풍자가 등장했고, 반짝이는 원피스를 입은 모습에 선우용여는 "더 예뻐졌다. 오늘 의상도 예쁘다"며 감탄했다.

이에 풍자는 "열심히 빼고 있다. 저 살이 좀 빠진 것 같아요?"라고 물었다. 그러자 선우용여는 "괜찮아. 천천히 빼. 신경 쓰지 말고"라며 다정하게 답했다.

그러자 풍자는 "저도 준비해야죠. 시집 갈 준비해야죠"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

한편 풍자는 최근 다이어트로 27kg을 감량해 화제를 모았다. 풍자는 다이어트 과정에서 위고비와 삭센다 등 다이어트 주사제의 도움을 받았지만, 그 과정에서 심각한 부작용을 겪었다고 고백하기도 했다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

