'도경완♥' 장윤정, 결혼 13년만에 각방 고백 "남편은 거실 소파에서 자"
[스포츠조선 이게은기자] 가수 장윤정이 남편 도경완과 각방을 쓴다고 밝혀 눈길을 끌었다.
21일 '장공장장윤정' 채널에는 '그래서 이게 얼마라구요? l 내돈내산 장윤정과 함께 하는 아이쇼핑'라는 영상이 공개됐다.
이날 장윤정은 한 가구 편집숍을 찾아가 아이쇼핑을 했다. 전체적으로 가격대가 매우 높았고, 이곳에서 직접 구입한 고가의 가구도 소개해 눈길을 끌었다.
특히 장윤정은 한 소파를 가리키더니 최근 거실 소파로 구입한 것이라면서 "이 소파는 등받이를 뒤로 밀 수 있다. (면적이 넓어지니) 남편이 그냥 여기에서 잔다. 이걸 산 이후로 각방을 쓰게 됐다. 여기에서 경완 씨랑 하영이가 같이 잔다"라고 말해 이목을 끌었다.
한편 장윤정은 지난 2013년 방송인 도경완과 결혼했으며 슬하에 아들 연우, 딸 하영이를 뒀다. 도경완과 두 자녀는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 큰 사랑을 받았다.
