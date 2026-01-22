'도경완♥' 장윤정, 결혼 13년만에 각방 고백 "남편은 거실 소파에서 자"

기사입력 2026-01-22 07:18


'도경완♥' 장윤정, 결혼 13년만에 각방 고백 "남편은 거실 소파에서 …

[스포츠조선 이게은기자] 가수 장윤정이 남편 도경완과 각방을 쓴다고 밝혀 눈길을 끌었다.

21일 '장공장장윤정' 채널에는 '그래서 이게 얼마라구요? l 내돈내산 장윤정과 함께 하는 아이쇼핑'라는 영상이 공개됐다.

이날 장윤정은 한 가구 편집숍을 찾아가 아이쇼핑을 했다. 전체적으로 가격대가 매우 높았고, 이곳에서 직접 구입한 고가의 가구도 소개해 눈길을 끌었다.


'도경완♥' 장윤정, 결혼 13년만에 각방 고백 "남편은 거실 소파에서 …
특히 장윤정은 한 소파를 가리키더니 최근 거실 소파로 구입한 것이라면서 "이 소파는 등받이를 뒤로 밀 수 있다. (면적이 넓어지니) 남편이 그냥 여기에서 잔다. 이걸 산 이후로 각방을 쓰게 됐다. 여기에서 경완 씨랑 하영이가 같이 잔다"라고 말해 이목을 끌었다.

한편 장윤정은 지난 2013년 방송인 도경완과 결혼했으며 슬하에 아들 연우, 딸 하영이를 뒀다. 도경완과 두 자녀는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 큰 사랑을 받았다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한그루, 이혼 후 생활고 고백 "재산분할 안 해 한푼도 없어, 양육비 빠듯" ('같이 삽시다')

2.

'류현진♥' 배지현, 결혼 후 경력단절 심경 "남편은 방송 안 하길 바라는 느낌"

3.

김영철, 안타까운 가족사 "형, 고3 때 교통사고로 하늘나라 갔다" ('유퀴즈')

4.

김지영, 혼전임신 중 낙상사고…"계단서 심하게 넘어졌다"[SC이슈]

5.

구혜선, 태도 논란으로 대박났다 "모자 쓴 게 전화위복, 특허 대상까지 받아" ('라스')

연예 많이본뉴스
1.

한그루, 이혼 후 생활고 고백 "재산분할 안 해 한푼도 없어, 양육비 빠듯" ('같이 삽시다')

2.

'류현진♥' 배지현, 결혼 후 경력단절 심경 "남편은 방송 안 하길 바라는 느낌"

3.

김영철, 안타까운 가족사 "형, 고3 때 교통사고로 하늘나라 갔다" ('유퀴즈')

4.

김지영, 혼전임신 중 낙상사고…"계단서 심하게 넘어졌다"[SC이슈]

5.

구혜선, 태도 논란으로 대박났다 "모자 쓴 게 전화위복, 특허 대상까지 받아" ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

'10억원 대박' 노시환, 다년계약 대신 연봉 계약했다…김서현 데뷔 첫 억대 연봉 진입 [공식발표]

2.

"좋은 흐름이었는데…" '연패 탈출' 현대건설의 아쉬움 "김다인 몸살 결장, 이수연 중심 잡아줄 것"[수원인터뷰]

3.

[인터뷰] "한화 팬들, 미우나 고우나 끝까지 응원 감사하다" KIA 충격 이적, 김범수의 마지막 인사

4.

英 단독! 황희찬(PSV, 29) 1000만파운드 매각 미쳤다…울버햄튼 공중분해 유력→"HWANG 미친 가성비 영입"

5.

깜짝 소식! '韓 특급 에이스' 이강인 대환호, '손흥민 2배' 수준 받는다! 亞 역대 이적료 1위 등극 예고..."알레미나 협상 착수"→"860억 요구"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.