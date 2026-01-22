'김태현♥' 미자, 48→100kg 찌고 '투턱' 된 얼굴...알고보니 "AI랑 놉니다"

기사입력 2026-01-22 06:40


'김태현♥' 미자, 48→100kg 찌고 '투턱' 된 얼굴...알고보니 …

'김태현♥' 미자, 48→100kg 찌고 '투턱' 된 얼굴...알고보니 …

'김태현♥' 미자, 48→100kg 찌고 '투턱' 된 얼굴...알고보니 …

'김태현♥' 미자, 48→100kg 찌고 '투턱' 된 얼굴...알고보니 …

[스포츠조선 정안지 기자] 개그우먼 미자가 100kg까지 살이 찐 모습으로 놀라움을 안긴다.

미자는 21일 "쉬는 날 뭐 하고 노냐고요? AI랑 놉니다. 2세 사진도 합성해 보고, 성별 바꾸기도 해보고"라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 얼굴을 맞댄 채 다정한 모습을 연출 중인 미자와 김태현 부부의 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다.

이어 미자는 쉬는 시간 AI를 이용해 만든 사진도 공개해 웃음을 안긴다.

먼저 AI를 통해 만든 부모님 2세 사진을 공유, 미자는 자신과 닮았는지 비교하며 "나랑 닮은 듯"이라며 웃었다.

AI를 이용해 만든 100kg 된 자신의 모습을 본 미자는 화들짝 놀랐다. 이에 미자는 "100kg이 된 나. 살 안 찌게 조심해야지"라고 해 웃음을 안겼다.

또한 챗GPT를 통해 김태현과의 '결혼운과 성격 궁합'도 확인, "크게 싸우는 궁합은 아니고 오래 갈수록 더 단단해지는 부부 궁합"이라고 적혀 있었다.

이에 미자는 "챗GPT 엄청나게 잘맞춘다고 하던데 소름 돋았다. 95% 이상 똑같다"고 밝혀 눈길을 끌었다.


한편 배우 장광, 전성애 부부의 딸인 미자는 지난 2022년 개그맨 김태현과 결혼했으며, 현재 개인 유튜브 채널을 운영하며 소통 중이다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한그루, 이혼 후 생활고 고백 "재산분할 안 해 한푼도 없어, 양육비 빠듯" ('같이 삽시다')

2.

'류현진♥' 배지현, 결혼 후 경력단절 심경 "남편은 방송 안 하길 바라는 느낌"

3.

김영철, 안타까운 가족사 "형, 고3 때 교통사고로 하늘나라 갔다" ('유퀴즈')

4.

황하나, 마약 수사 중 '연예인' 이름 말했나…또 마약 파문?[SC이슈]

5.

김지영, 혼전임신 중 낙상사고…"계단서 심하게 넘어졌다"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

한그루, 이혼 후 생활고 고백 "재산분할 안 해 한푼도 없어, 양육비 빠듯" ('같이 삽시다')

2.

'류현진♥' 배지현, 결혼 후 경력단절 심경 "남편은 방송 안 하길 바라는 느낌"

3.

김영철, 안타까운 가족사 "형, 고3 때 교통사고로 하늘나라 갔다" ('유퀴즈')

4.

황하나, 마약 수사 중 '연예인' 이름 말했나…또 마약 파문?[SC이슈]

5.

김지영, 혼전임신 중 낙상사고…"계단서 심하게 넘어졌다"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[인터뷰] 왜 1년 7억 받아들였나, 돌아온 KIA 홍건희의 진심…"두산 팬들께 드릴 말씀 있어요"

2.

'10억원 대박' 노시환, 다년계약 대신 연봉 계약했다…김서현 데뷔 첫 억대 연봉 진입 [공식발표]

3.

"좋은 흐름이었는데…" '연패 탈출' 현대건설의 아쉬움 "김다인 몸살 결장, 이수연 중심 잡아줄 것"[수원인터뷰]

4.

[인터뷰] "한화 팬들, 미우나 고우나 끝까지 응원 감사하다" KIA 충격 이적, 김범수의 마지막 인사

5.

英 단독! 황희찬(PSV, 29) 1000만파운드 매각 미쳤다…울버햄튼 공중분해 유력→"HWANG 미친 가성비 영입"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.