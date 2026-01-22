'그 누구도 김민재의 퇴장을 비난하지 않았다' 승승승승무승승승승 '무섭게 잘 나가는' 뮌헨 콤파니·케인·노이어 "레드카드 불운, 한 명 적어도 경기를 잘 통제했다"

[스포츠조선 노주환 기자]바이에른 뮌헨 선수단 누구도 공개적으로 김민재(30·바이에른 뮌헨)의 퇴장을 문제 삼지 않았다. 감독, 핵심 에이스들도 수적 열세에도 불구하고 무실점 승리로 거둔 유럽챔피언스리그 16강 다이렉트 진출에 의미를 부여했다.
뮌헨 사령탑 빈센트 콤파니 감독은 위니옹전 승리 후 인터뷰에서 "후반전에 레드카드가 있었음에도 불구하고, 우리는 경기를 아주 잘 치렀다. 후반전 들어 확실히 한 단계 더 올라섰다는 느낌을 받았고, 팀은 훌륭하게 대응했다. 전반전은 충분치 않았지만, 그 이후로 훨씬 좋아졌다"고 말했다. 또 그는 "상대 팀은 전반전에 자신들이 가진 모든 것을 쏟아부었다. 그들은 생동감이 넘쳤고 에너지도 많았다. 나 역시 (선수 시절) 지배적인 경기를 펼치는 클럽들에서 뛰어봤지만, 대개 (이런 경기는) 후반전이 되어서야 비로소 돌파구를 찾아내곤 한다. 그럼에도 불구하고 우리의 전반전 경기력은 더 나아질 수 있다고 말해야겠다. (전반전은) 최고 수준의 모습은 아니었다. 다만 우리가 현재 2~3일 간격으로 경기를 계속 치르고 있다는 점도 잊어서는 안 된다. 우리는 그런 상황 속에서도 계속 경기에서 이기고 있다. 오늘도 클린시트(무실점)를 기록했다"고 말했다.
2골로 승리의 주역이 된 공격수 해리 케인은 "정말 중요한 승리다. 후반전 경기력이 더 좋았다. 전반전에는 (우리가) 볼을 가졌을 때 다소 집중력이 떨어졌고, 수비 상황에서도 충분한 에너지를 보여주지 못했다. 하프타임 때 더 높은 강도로 경기에 임하자고 얘기했고, 실제로 그것을 보여주었다"면서 "적절한 타이밍에 득점했고, 레드카드를 받은 것은 불운이었지만 한 명이 부족한 상황에서도 경기를 잘 통제했다. 값진 승점 3점을 얻었다. 16강 진출을 확정 지은 것이 무엇보다 중요다. 작년에는 (다이렉트로 16강에 오르지) 못해서 2월 경기 일정이 매우 빡빡했다. 조기 확정을 지은 것이 자랑스럽다"고 말했다.
수문장 마누엘 노이어는 "전반전은 쉽지 않았다. 우리가 평소만큼 공수 전환(트랜지션) 상황에서 정확하지 않았다. 하지만 후반전에는 달라졌다. 우리는 기어를 한 단계 높였고, 우리의 본모습을 보여주었다. 승리할 자격이 충분하다. 저는 우리가 오늘 해낼 수 있다는 것을 후반전에 증명했다"면서 "오늘 경기는 챔피언스리그다. 상대 팀들은 우리가 전반전에 완벽한 모습을 보여주지 못할 때 그 틈을 놓치지 않고 이용한다. 그렇기에 우리가 상황을 반전시켜 승리를 거두었다는 사실이 더욱 기쁘다"고 말했다.
김민재가 바이에른 뮌헨 경기에서 첫 퇴장을 당했다. 경고 누적으로 레드카드를 받았다. 중앙 수비수로 선발 출전한 김민재는 22일(한국시간) 독일 뮌헨의 푸스발 아레나 뮌헨에서 열린 위니옹(벨기에)과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 7차전서 옐로카드 2장을 받고 그라운드를 떠났다. 요나탄 타와 센터백 호흡을 맞춘 그는 전반 18분 상대 공격수 프로미스 데이비드의 움직임을 태클로 차단하는 과정에서 라데 오브레노비치 주심으로부터 첫 번째 경고를 받았다. 그리고 해리 케인의 멀티골로 2-0으로 뮌헨이 앞선 후반 18분 라울 플로루츠를 손으로 잡아채는 파울을 범해 두 번째 경고를 받으며 레드카드로 이어졌다. 독일 매체 키커는 김민재가 불필요한 홀딩 파울을 범해 경고를 받았다고 지적했다. 콤파니 감독은 수비 자원 알폰소 데이비스와 이토 히로키를 빠르게 교체 투입시켜 수비 안정을 기했다. 수적열세에 놓였지만 뮌헨은 수비 집중력을 유지하며 2대0 승리했다. 케인은 후반 36분 페널티킥을 실축하며 해트트릭 기회를 날려버렸다. 이번 퇴장으로 인해 김민재는 오는 29일 PSV 에인트호벤(네덜란드)과의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 마지막 경기에 출전할 수 없게 됐다. 김민재는 사커웨이(4.9점) 소파스코어(6.2점)등 여러 매체로부터 팀내 최저 평점을 받았다.
뮌헨은 이날 승리로 승점 18점(6승1패)으로 리그 페이즈에서 아스널(승점 21)에 2위를 달렸다. 뮌헨은 남은 한 경기 결과에 상관없이 상위 8팀에 주어지는 다이렉트 16강 진출을 확정했다. 지난해 11월 27일 아스널 원정에서 패한 이후 뮌헨은 이날까지 총 9경기(리그, 컵대회, 챔피언스리그)에서 8승1무로 무패행진을 달렸다. 이번 시즌 유일한 패배가 아스널전이다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com