'오재원-최유빈 포함 63명' 한화, 호주-일본 스프링캠프 출국
|30일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기, 경기 전 2026 한화 이글스의 신인 선수 11인이 시구를 했다. 전체 3순위로 한화에 입단한 오재원이 시구를 하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.30/
[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 2026년 담금질에 돌입한다.
한화 이글스는 오는 23일 2026 호주-일본 스프링캠프를 위해 인천국제공항을 통해 호주 멜버른으로 출국한다.
김경문 감독이 이끄는 한화이글스 선수단은 코칭스태프 17명, 선수 46명등 총 63명 규모로 1차 스프링캠프 명단을 꾸렸다.
신인으로는 내야수 최유빈, 외야수 오재원이 1군 캠프에 이름을 올렸다.
선수단은 24일 휴식을 취한 뒤 25일부터 본격 스프링캠프에 돌입할 예정이다.
한화는 이번 호주 1차 캠프에서 수비, 주루 등 강도 높은 팀 플레이 훈련을 진행한 뒤 내달 13~15일 현지 멜버른 에이시스와 3연전으로 실전 대비에 나선다.
이어 19일 2차 캠프지인 오키나와에 도착, WBC 국가대표팀, 요미우리 자이언츠 등 일본 프로야구팀, KBO팀들과 9차례의 연습경기로 실전감각을 끌어올린 뒤 오는 3월 5일 인천국제공항을 통해 귀국할 계획이다.
한편, 외국인투수 오웬 화이트는 호주 현지로 직접 합류한다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
|사진제공=한화 이글스
